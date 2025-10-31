Son Mühür- CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Fırat'ın ''Yeni Bir Perspektif Denemesi: Yurtsever Bir Sol. Devrimci Bir Cumhuriyet'' başlıklı çıkışının perde arkasında Erdoğan Toprak ve Ece Güner Toprak'ın olduğunu öne süren Rasim Ozan Kütahyalı,

Erdoğan Toprak'ın desteklediği Rıza Akpolat'la Ekrem İmamoğlu arasında soğuk rüzgrların estiğine dikkat çekti.

''Sevgili CHP’liler…

Hem Rıza Akpolat’çı hem Ekrem İmamoğlu’cu olunmazzz.'' hatırlatmasında bulunan Kütahyalı,

''Her şeyden önce Ekrem İmamoğlu bunu kabul etmez. Çünkü İmamoğlu Ailesi, Rıza Akpolat ve emrindeki klikten nefret etmektedir. Ekrem İmamoğlu’nun meşhur “Pışıkkk” hareketi Rıza Akpolat’a yapılmıştır.

Fakat siyasi menfaatleri gereği Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirmek için Ekrem İmamoğlu-Rıza Akpolat çıkar amaçlı 2023’te yan yana gelmişlerdir.

Rıza Akpolat ve ağası Erdoğan Toprak son dakikada kan bağı ile akrabaları da olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu sırtından hançerlemiş ve Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel’in Kasım 2023 kurultayını kazanmasını sağlamışlardır.



Eğer Rıza Akpolat’ın örgüt içindeki gücü ve şebekesi olmasaydı Ekrem İmamoğlu CHP’de iktidarı ele geçiremezdi ve Kılıçdaroğlu’nu deviremezdi. Bu çok nettir. Kılıçdaroğlu da gafil avlanmıştır ve Erdoğan Toprak-Rıza Akpolat’a inanarak enayilik etmiştir.

Fakat geçtiğimiz 2 sene içinde köprülerin altından çok sular akmıştır. Rıza Akpolat ile Ekrem İmamoğlu, birlikte Kılıçdaroğlu’nu devirdikten sonra güç ve rant paylaşımı konusunda birbirine girmişlerdir. Birbirinden daha da nefret eder hale gelmişlerdir. Rıza Akpolat’ın adamı Ali Haydar Fırat’ın Ekrem İmamoğlu’na sürekli laf çakması, sürekli İmamoğlu’nu iğnelemesi bu sebeptendir.'' mesajı verdi.



Aziz İhsan Aktaş'ı onlar getirdi...



''İmamoğlu kendisini ziyaret eden bir milletvekiline “Bu Aziz İhsan Aktaş’ı Rıza Akpolat ve Erdoğan Toprak başımıza bela etti. Allah ikisinin de belasını versin” demiştir.'' diyen Kütahyalı,

''Rıza Akpolat da Ekrem İmamoğlu’ndan nefret etmektedir.

Rıza Akpolat da kendisinin bir ziyaretçisine “Eğer İmamoğlu’nun sonsuz hırsları olmasaydı hiçbirimiz hapishanelere düşmezdik. Bu kadar CHP’li hapiste çürüyorsa sebebi Ekrem İmamoğlu’dur” demiştir.

Dolayısıyla Başsavcılığın net şekilde kanıtlarıyla ortaya koyduğu gibi 2019’da Rıza Akpolat’ı Beşiktaş’ın rüşvetlerini toplayan adam olarak tayin eden Erdoğan-Ece Güner Toprak ikilisi tam olarak eyyam yapmaktadır. Hem Rıza’cılık hem Ekrem’cilik oynayarak kendilerini kurtarmaya çalışmaktadır.



Erdoğan Toprak kesinlikle tutuklanacaktı...



Eğer Erdoğan Toprak milletvekili dokunulmazlığı olmasaydı kesinlikle tutuklanacaktı. Bunu kendisi de bilmektedir. Muhtemelen yurtdışına yerleşme hazırlığı yapmaktadır. Çünkü Rıza Akpolat’ın hiyerarşik olarak patronudur.

Erdoğan Toprak’ın akrabası olan gazeteci Zafer Mutlu da benimle yaptığı konuşmada “Rıza Akpolat ile çay bile içmem. Çünkü Rıza’nın nasıl bir tip olduğunu görür görmez anladım. Asla hırsız belediyelerden Oksijen’e reklam almadım. Erdoğan Toprak ile de son 2 senedir görüşmedim. Erdoğan ile de hiç akçeli işim olmadı” demiştir.

Yani Zafer Mutlu da tüm bu suç çarkını çok iyi bilmektedir. Kendini bu ilişkilerden çektiğini bana söylemiştir. Aziz İhsan Aktaş iddianamesinin hiçbir yerinde Zafer Mutlu ismi geçmiyor. Dolayısıyla Zafer Mutlu’nun bana beyanlarını doğru kabul ediyorum.



Suç çarkı açıktır...



Rıza Akpolat, topladığı rüşvetlerle Ece Güner Toprak’ın kayınbiraderinden 3 çok pahalı daire alarak bu kara paraları aklamıştır. Bu kanıtlar iddianamede yazılmıştır. Suç çarkı açıktır.

Rıza Akpolat soruşturmasında tıpkı büyük patron Erdoğan Toprak gibi Ece Güner Toprak ve aile üyeleri de zan altındadır.

Bu söylediklerimin hepsi somut ve objektif gerçektir. Tüm konuşmalar kayıtlıdır.

Rıza Akpolat’tan nefret edip etmediğini Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarına sorun ya da Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması için gerçekten mücadele eden gazeteci İsmail Saymaz’a sorabilirsiniz.

Zaten İsmail Saymaz’ın Rıza Akpolat’ın kurduğu rüşvet ve suç çarkına ilişkin görüşleri de ortadadır. Bunları açıkça Halk TV’de ifade etmiştir.

Yani Sevgili CHP’liler

Manzara budur. Hem Ekrem’ci hem Rıza’cı olunmaz. Tercihinizi yapın.'' çağrısında bulundu.