Son Mühür- Türkiye'deki mobil cihaz piyasası, önemli bir gelişmeye sahne oluyor. Adı açıklanmayan ilgili şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimde, Motorola markalı cep telefonları ve aksesuarlarının Türkiye distribütörlüğü konusunda kritik görüşmelerin başladığı duyuruldu. Bu potansiyel işbirliği, global teknoloji devi Lenovo'nun bir iştiraki olan Lenovo Ireland International Ltd. firması ile yürütülüyor. Anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, Motorola markası, Türkiye pazarındaki varlığını güçlü bir distribütör ortaklığıyla yeniden pekiştirecek.

Tedarikçi Lenovo ile stratejik görüşmeler başladı

KAP bildiriminde, yeni iş ilişkisine başlanacak tarafın "Tedarikçi" niteliğinde olduğu ve ticaret unvanının "Lenovo Ireland International Ltd." olduğu belirtildi. Görüşmelerin odak noktası, şirketin Motorola markalı cep telefonları ve bu cihazlara ait aksesuarların Türkiye pazarına sunulması ve dağıtım ağının kurulması olarak belirlendi. Bu stratejik ortaklık, Türkiye mobil cihaz pazarındaki rekabeti artıracak ve teknoloji tüketicilerine daha geniş bir ürün yelpazesi sunulmasının yolunu açacak. Görüşmelerin ne zaman sonuçlanacağına dair kesin bir tarih verilmezken, tarafların süreci hızla ilerletme niyetinde olduğu anlaşılıyor.

Motorola’nın global vizyonu Türkiye’ye taşınıyor

1928 yılından bu yana mobil iletişim teknolojilerinde öncü roller üstlenmiş global bir marka olan Motorola, kullanıcıların dünyayı keşfetme, paylaşma ve bağlantı kurma biçimlerini dönüştüren bir misyonla hareket ediyor. Markanın temel amacı, geniş bir mobil cihaz ve hizmet yelpazesi aracılığıyla günlük yaşamı herkes için daha kolay, erişilebilir ve keyifli hale getirmek olduğu belirtildi. Yeni distribütörlük anlaşması, bu global vizyonun ve yenilikçi ürünlerin Türkiye'deki kullanıcılara kesintisiz bir şekilde ulaştırılmasını hedefliyor.