Son Mühür - Hip-hop sahnesinin önde gelen isimlerinden Sean "Diddy" Combs, cezası açıklanmadan önce mahkemeye gönderdiği mektupta geçmişteki hatalarını kabul edip özür diledi. 55 yaşındaki sanatçı, Cassie Ventura’ya yönelik şiddet görüntülerini “Hayatımdaki en büyük pişmanlık, bu utancı ömür boyu taşıyacağım” sözleriyle dile getirdi.

Temmuz ayında görülen davada, fuhuşla ilgili iki suçtan mahkum edilen Combs, cinsel istismar ve suç örgütü kurma suçlamalarından ise beraat etti. Savcılar 11 yıl hapis cezası isterken, savunma tarafı 14 aylık bir cezanın yeterli olduğunu savunuyor. Hapiste geçirdiği süre dikkate alındığında, Combs’un kısa sürede serbest kalma olasılığı bulunuyor.

Mektupta yer alan ifadeler

Mektubunda “Tüm hatalarımın sorumluluğunu üstleniyorum. Geçmişimle yüzleşmeye başladım. Uyuşturucu bağımlılığı ve öfke problemlerimi kabul ediyorum” diyen Combs, hapiste geçirdiği sürenin kendisini değiştirdiğini ve 25 yıl sonra ilk kez tamamen ayık olduğunu belirtti.

2016 yılında Los Angeles’taki bir otelde eski sevgilisi Cassie Ventura’ya yönelik saldırının güvenlik kamerası kayıtlarına da değinen rapçi, “O anı her gün tekrar tekrar yaşıyorum. Sevgilime şiddet uygulamak en büyük pişmanlığım” dedi. Cassie Ventura ise mahkemeye sunduğu dilekçede, Combs’a karşı yargıçtan sert davranmasını talep etti. Ventura, geçmişte maruz kaldığı şiddet ve baskı nedeniyle güvenlik endişelerini dile getirdi.

''İkinci bir şans verin''

Combs, yargıca hitaben “Bana merhamet gösterin. Çocuklarıma, 84 yaşındaki anneme ve topluma karşı görevlerimi yerine getirebilmem için bana ikinci bir şans tanıyın” diye seslendi. Cezası ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.