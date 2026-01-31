İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda Çakal'ın yanı sıra Hasan Can Kaya, Reynmen ve Berkcan Güven gibi tanınmış isimler de gözaltına alındı.

Rapçi Çakal neden gözaltına alındı

Emirhan Çakal hakkındaki gözaltı kararı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında verildi. TCK 188, 190 ve 191. maddeleri çerçevesinde yürütülen soruşturmada "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlamaları yer alıyor.

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda dijital materyaller ve çeşitli delillere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi bekleniyor.

Operasyonda kimler gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında toplam 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltı listesinde Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla yer alıyor.

Öte yandan Enes Batur, Barış Murat Yağcı, Ecenaz Üçer ve Nisa Bölükbaşı gibi isimler hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Bu isimlerin yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Rapçi Çakal kimdir

Gerçek adı Emirhan Çakal olan rapçi, 1 Ocak 2001'de Bursa'da dünyaya geldi. 2026 itibarıyla 25 yaşında olan genç sanatçı, rap şarkıcısı ve söz yazarı olarak müzik dünyasında adından söz ettiriyor.

Müzik kariyerine 2020 yılında Reckol ile yayımladığı "Kanalım Yok" şarkısıyla başlayan Çakal, asıl çıkışını aynı yılın sonunda yayımladığı "Puşt" ve 2021'de Reckol ile birlikte çıkardığı "Perros Blancos" ve "Glock" parçalarıyla yakaladı.

Çakal nasıl ünlü oldu

2021 yılında "Lütfen" şarkısını yayımlayan Çakal, ardından Reckol ile "Pişman" adlı üç şarkılık EP çıkardı. Aynı yılı "Mahvettim" ile kapatan genç rapçi, 2022'de "Antrikot" ve "İmdat" şarkılarıyla büyük beğeni topladı. "İmdat" şarkısının da yer aldığı "Paradoks" albümü kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

2022 yılının son ayında çıkardığı "Diyardan Diyara" parçası Türkiye Top 50 listesinde aylarca ilk 10'dan inmedi. 2023'te "Kayıp Yıllarım", "Yakalarsan", "Cuma" ve "Aşk Olsun" gibi hit parçalarıyla listelere damgasını vurdu.

2023 yılının son ayında Volkswagen Arena'da "Apocalyptically" adını verdiği büyük prodüksiyonlu konser düzenleyen Çakal, sahneye uçarak giriş yapmasıyla sosyal medyada gündem oldu. 2024'te "Summerland" albümünü yayımlayan sanatçı, son dönemde Ebo lakaplı İbrahim Tilaver ile YouTube'da çektiği videolarla da milyonlara ulaşıyordu.

1.78 metre boyunda olan Çakal, Oğlak burcu. Özel hayatını genellikle gizli tutan genç rapçi, geçmişte sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelmişti.