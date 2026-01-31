Sabah saat 05.00 sıralarında başlayan operasyonda İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Operasyonda dijital materyaller ve çeşitli delillere el konulduğu öğrenildi.

Hasan Can Kaya neden gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamaya göre Hasan Can Kaya hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından gerçekleştirilen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki isimlerin ifade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesi bekleniyor. Saç, kan, idrar ve tırnak örneklerinde uyuşturucu madde taraması yapılacağı belirtildi.

Operasyonda kimler gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Hasan Can Kaya'nın yanı sıra Reynmen olarak bilinen Yusuf Aktaş, rapçi Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alındı. Enes Batur ve Barış Murat Yağcı hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Hasan Can Kaya kimdir

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989'da İstanbul Güngören'de dünyaya geldi. Aslen Malatya Akçadağlı olan Kaya, çocukluğunu Güngören sokaklarında geçirdi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünden mezun oldu.

Lise yıllarında sinema sektörüne adım atan Kaya, setlerde reji asistanlığı ve çeşitli görevlerde çalıştı. Ardından uzun yıllar senaristlik yaptı. "1 Erkek 1 Kadın", "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" ve "Güldür Güldür Show" gibi komedi programlarının senaryo ekibinde yer aldı.

Konuşanlar nasıl doğdu

2014 yılında "1 Erkek 1 Kadın" dizisinde senarist olarak çalışırken arkadaşlarının teşvikiyle stand-up yapmaya karar veren Kaya, 2016'da Leman Kültür Beşiktaş sahnesinde düzenli gösteriler yapmaya başladı. Seyircilerden aldığı olumlu tepkiler üzerine yazarlığı bırakarak tamamen komedyenliğe odaklandı.

Ocak 2020'de "Konuşanlar Talk Show" çekimlerine başlayan Kaya, programı 12 Mayıs 2020'de YouTube'da yayınladı. Sıfır aboneyle başlayan kanal, üç ay içinde 10 milyon izlenmeyi aştı. Aralık 2020'de Exxen platformuna taşınan program, 150'den fazla bölümüyle platformun en çok izlenen yapımlarından biri haline geldi.

1.75 metre boyunda, 73 kilo ağırlığında olan Hasan Can Kaya, Yay burcu. Babası kanser nedeniyle vefat eden Kaya, bu dönemde senaristlik kariyerine ara vermek zorunda kaldığını daha önce açıklamıştı. Bekar olan komedyen, bir dönem "Konuşanlar" programının yönetmeni Sultan San ile birliktelik yaşadı.