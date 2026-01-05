Son Mühür- Berber randevusu bulmakta zorlanan, sıra beklemekten yorulan ve saç kesimini kendi kontrolünde yapmak isteyenler için CES 2026’da tanıtılan GLYDE, evde saç kesiminde yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Akıllı sensör teknolojisi ve mobil uygulama desteğiyle dikkat çeken GLYDE, özellikle fade (geçişli) saç kesimlerini herkes için kolay, hızlı ve hatasız hale getiriyor.

Akıllı sensörlerle hatasız kesim

GLYDE’ın en büyük farkı, içerisinde bulunan gelişmiş akıllı sensörlerden geliyor. Cihaz, kullanıcının el hareketlerini, hızını ve tutuş açısını anlık olarak analiz ediyor.

Yanlış açıyla tutulduğunda daha az kesim yapıyor, çok hızlı hareket edildiğinde ise bıçağını otomatik olarak geri çekerek olası hataların önüne geçiyor. Bu sayede çizgisiz, dengeli ve profesyonel görünümlü saç kesimleri elde edilebiliyor.

Uygulamadan saç modeli seçme imkanı

GLYDE, telefon uygulamasıyla entegre çalışıyor. Uygulama içerisinde farklı kafa şekilleri ve saç tiplerine uygun olarak test edilmiş popüler saç modelleri bulunuyor.

Kullanıcılar kendilerine en uygun modeli seçerek, adım adım yönlendirmeler sayesinde kolayca saç kesimi yapabiliyor.

Yakın zamanda GLYDE topluluğu özelliğiyle, gerçek kullanıcıların paylaştığı saç modellerine erişim sağlanması ve kişisel şablonların paylaşılması da mümkün olacak.

Hem pratik hem ekonomik çözüm

GLYDE yalnızca kullanım kolaylığıyla değil, sağladığı ekonomik avantajlarla da öne çıkıyor. Berber randevusu almak, sıra beklemek, ulaşım için zaman harcamak ve her seferinde ücret ödemek gibi sorunları ortadan kaldıran cihaz, tek seferlik bir yatırımla uzun vadede ciddi tasarruf sağlıyor.

Ürünün Türkiye pazarına girmesi halinde, kullanıcılar istedikleri yerde ve zamanda saçlarını kendi belirledikleri modele uygun şekilde kesebilecek.