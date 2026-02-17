Son Mühür- Galatasaray, Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir randevuya çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 play-off turunun ilk ayağında İtalya'nın köklü kulübü Juventus’u Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta ağırladı. Saat 20.45’te santrası yapılan dev mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu’ndan Danny Makkelie düdük çalarken, yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi. İstanbul’da futbol şöleni atmosferinde başlayan maç, her iki takımın da Avrupa yolculuğundaki kaderini belirleyecek kritik hamlelere sahne oldu.

Okan Buruk’tan kadroda radikal rotasyon

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, takımın son oynadığı ikas Eyüpspor müsabakasına oranla Juventus karşısında sahaya süreceği kadroda önemli değişikliklere imza attı. Tecrübeli teknik adam, biri zorunlu olmak üzere toplamda 5 ismi değiştirerek farklı bir strateji izledi. Eyüpspor maçında görev alan Sacha Boey, Eren Elmalı, İlkay Gündoğan ve Mauro Icardi bu kez ilk 11’de tercih edilmezken; orta sahanın dinamik ismi Mario Lemina ise sarı kart cezası nedeniyle takımdaki yerini alamadı. Buruk, zorlu randevuda kalede Uğurcan Çakır’a güvenirken, savunma kurgusunu Sallai, Sanchez, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsüyle oluşturdu. Orta sahada Torreira ve Sara ikilisini bozmayan 52 yaşındaki çalıştırıcı, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Noa Lang’ı, forvet arkasında Yunus Akgün’ü ve en ileri uçta ise gol silahı Victor Osimhen’i görevlendirdi.

Eksikler ve geri dönüşler: Leroy Sane yeniden kadroda

Sarı-kırmızılı camiada maç öncesi hem eksiklerin üzüntüsü hem de önemli bir ismin dönüş heyecanı yaşandı. Statü gereği UEFA listesinde bulunmayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner ile cezalı Lemina’nın yokluğu teknik heyetin elini daraltsa da Alman yıldız Leroy Sane’den gelen haber camiaya moral oldu. Manchester City ile oynanan Şampiyonlar Ligi mücadelesinde sakatlanan ve yaklaşık 4 maçtır sahalardan uzak kalan 30 yaşındaki kanat oyuncusu, sakatlığını tamamen atlatarak Juventus maçının geniş kadrosuna dahil edildi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından yedek kulübesinde yer alan Sane, hamle oyuncusu olarak görev bekledi.

Kenan Yıldız için duygusal bir ilk

Juventus’un parlayan yıldızı 20 yaşındaki milli futbolcumuz Kenan Yıldız, bu karşılaşmayla birlikte kariyerinde unutulmaz bir ana imza attı. Profesyonel futbol yaşantısında ilk kez bir Türk takımına karşı rakip olarak sahaya çıkan Kenan, RAMS Park’ın çimlerine en son geçtiğimiz Mart ayında ay-yıldızlı formayla Macaristan karşısında ayak basmıştı. Yaklaşık 11 ay aradan sonra bu kez bir İtalyan kulübünün formasıyla İstanbul’da boy gösteren genç yetenek, kendi ülkesinin temsilcisine karşı mücadele etmenin farklı heyecanını yaşadı. Kenan’ın sergileyeceği performans, maçı tribünden takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından da yakından mercek altına alındı.

İlk goller geldi

Karşılaşmanın henüz başında tansiyonun zirve yaptığı anlarda, RAMS Park’ta gol sesleri peş peşe yükseldi. Mücadelenin 15’inci dakikasında Juventus savunmasının uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Gabriel Sara, ceza sahası içindeki karambolü fırsata çevirerek şık bir vuruşla Galatasaray’ı 1-0 öne geçirdi. Ancak sarı-kırmızılı tribünlerin gol sevinci çok kısa sürdü; santranın hemen ardından gelişen Juventus atağında Kalulu’nun kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çelmeyi başarsa da, dönen topu iyi takip eden Koopmeiners meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora 1-1’lik dengeyi getirdi.

Eşitlik bozuldu!

Mücadelenin 32. dakikasında konuk ekip Juventus, skoru lehine çevirmeyi başardı. Sol kanattan hızla gelişen İtalyan atağında, savunma arkasına sarkan oyuncuların yarattığı tehlikeyi uzaklaştıramayan Galatasaray defansı zor anlar yaşadı. Ceza sahası içinde topla buluşan Juventuslu oyuncunun düzgün vuruşu filelerle buluşunca, sarı-kırmızılı temsilcimiz karşısında Juventus 2-1'lik üstünlüğü yakaladı.

Galatasaray Lisesi’nde diplomasi ve tribünde bayrak şov

Müsabaka öncesinde iki kulübün yöneticileri, Galatasaray Lisesi’nde düzenlenen geleneksel dostluk yemeğinde bir araya gelerek sporun birleştirici gücünü vurguladı. Galatasaray Başkanı Dursun Aydın Özbek ve yönetim kurulunun ev sahipliği yaptığı organizasyona Juventus CEO’su Damien Comolli ve efsane isim Giorgio Chiellini gibi önemli figürler katıldı. Tarihi atmosferde gerçekleşen hediye takdiminin ardından gözler stadyuma çevrildi. Tribünlerdeki yerini alan yaklaşık 50 bin taraftara dağıtılan sarı-kırmızılı bayraklar, maçın başlamasıyla birlikte görsel bir şölene dönüştü. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun da yerinden takip ettiği mücadele, tribünlerdeki muazzam tezahüratlarla adeta bir karnaval havasında geçti.