Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'daki ilk karşılaşmanın ardından İtalya'ya gidecek. Torino'daki rövanş mücadelesi, iki ekip arasındaki 7. Avrupa randevusunun ikinci ayağı olarak büyük önem taşıyor. Turu geçen takım, son 16'da Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

Juventus-Galatasaray rövanş maçı ne zaman?

Juventus - Galatasaray rövanş maçı 25 Şubat 2026 Çarşamba günü oynanacak. İtalya'nın Torino şehrindeki Allianz Stadyumu, bu kritik karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Rövanş maçı saat kaçta başlayacak?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Geç saatte oynanacak maç, futbolseverlerin gece boyunca ekran başında kalmasına neden olacak.

Juventus-Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Rövanş mücadelesi tıpkı ilk maçta olduğu gibi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT 1 yayınına farklı platformlardan ulaşmak mümkün:

Digiturk: Kanal 23

Kanal 23 D-Smart: Kanal 26

Kanal 26 Kablo TV: Kanal 22

Kanal 22 Tivibu: Kanal 22

Kanal 22 Turkcell TV+: Kanal 21

Kanal 21 Vodafone TV: Kanal 21

Ayrıca Türksat uydusu ve TRT'nin resmi dijital platformları üzerinden de maç takip edilebilecek.

İlk maçın önemi büyük

İstanbul'daki ilk karşılaşmanın sonucu, rövanş stratejilerini doğrudan etkileyecek. Galatasaray, evindeki 8 maçlık yenilmezlik serisi ve son 4 maçta attığı 15 golle güçlü bir form grafiği çiziyor. Öte yandan Juventus, teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde Şampiyonlar Ligi'nde henüz mağlubiyet yaşamadı.

Torino'da zorlu sınav

Galatasaray için Allianz Stadyumu deplasmanı kolay olmayacak. Juventus, kendi sahasında Avrupa'da son derece güçlü bir performans sergiliyor. Ancak sarı-kırmızılılar, bu sezon Ajax'ı deplasmanda 3-0 yenerek Avrupa'da dış sahada da etkili olduğunu kanıtladı. Victor Osimhen'in gol yeteneği ve takımın kolektif oyunu, Torino'da da Galatasaray'ın en büyük kozu olacak.