Uzman internet sağlayıcılarına göre evlerde sık kullanılan bazı cihazlar, kablosuz ağ sinyallerini zayıflatarak internet hızını düşürüyor. Özellikle modem yakınındaki elektronik yoğunluk bağlantı kalitesini doğrudan etkiliyor.

Evde yaşanan internet kopmaları, görüntülü görüşmelerde donmalar ve bitmeyen yükleme ekranlarının nedeni her zaman internet servis sağlayıcıları olmuyor. Yaklaşık 10 yıldır modem işi ile uğraşan Ali Yılmaz'ın aktardığı teknik incelemeler, sorunun çoğu zaman evin içindeki başka cihazlardan kaynaklanabildiğini ortaya koyuyor.

Kablosuz ağlar hassas radyo dalgaları üzerinden çalışıyor. Bu dalgalar çevredeki elektronik cihazlardan kolayca etkilenebiliyor. Özellikle modem yakınında konumlanan bazı ev aletleri, Wi-Fi sinyallerini bozarak bağlantı performansını düşürüyor. Bu durum görüntülü görüşmelerde kopmalara, online videolarda donmalara ve indirme hızlarında ciddi düşüşlere yol açabiliyor..

Wi-Fi sinyalleri neden zayıflıyor

Teknik değerlendirmelere göre modern evlerde kullanılan bazı cihazlar, sinyalleri adeta bir sünger gibi emiyor. Modem çevresindeki elektronik yoğunluk arttıkça sinyal kalitesi düşüyor ve bağlantı kararsız hale geliyor.. Uzmanlar, özellikle modem çevresinde bulunan elektronik cihazların internet performansını doğrudan etkilediğini vurguluyor.

Bebek monitörleri bağlantıyı nasıl etkiliyor

Sorunun merkezinde ise çoğu kullanıcının zararsız gördüğü bebek monitörleri yer alıyor. Standart yönlendiricilerin önemli bir bölümü 2,4 ghz frekans bandı üzerinden yayın yapıyor. Ancak mikrodalga fırınlar, Bluetooth hoparlörler ve video bebek monitörleri de aynı bandı kullanıyor. Aynı frekans üzerinden birden fazla cihaz veri gönderdiğinde dijital bir trafik kazası yaşanıyor. Veri paketleri çakışıyor, bağlantı kararsızlaşıyor ve internet deneyimi ciddi şekilde zarar görüyor..

İnternet hızını artırmak için önerilen adımlar

Uzmanlar, birkaç basit düzenleme ile evde internet performansının artırılabileceğini belirtiyor. Bebek monitörü ile modemin aynı odada bulunmaması öneriliyor. Aradaki mesafe arttıkça parazit azalıyor. Çift bant destekli modemlerde 5 GHz ağının tercih edilmesi gerektiği ifade ediliyor. Ayrıca modemin evin merkezi bir noktasına, yerden yükseğe ve metal yüzeylerden uzak konumlandırılması tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, internet hızını artırmak için her zaman paket yükseltmenin gerekmediğini belirtiyor. Modemin yeri ve çevresindeki cihazlar doğru şekilde düzenlendiğinde Wi-Fi performansı önemli ölçüde artabiliyor. Evde internet yavaşlığından şikayetçi olan kullanıcının, modemin yanındaki masum görünen cihazları kontrol etmesi öneriliyor. Bu küçük düzenlemelerle bağlantı kalitesi gözle görülür şekilde artabiliyor ve kullanıcı daha stabil bir internet deneyimi yaşayabiliyor. Bu nedenle ev içinde yapılan küçük değişiklikler, beklenmedik derecede etkili bir çözüm sunabiliyor. Ayrıca yanlış konumlandırılmış cihazların yol açtığı sinyal sorunları bazen fark edilmeden uzun süre devam edebiliyor ve baglanti performansını ciddi biçimde düşürebiliyor. Yapılan basit düzenllemeler sayesinde kullanıcı daha stabil bir baglantı elde edebiliyor.