Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor. Göztepe, zorlu fikstürde yarın akşam İstanbul’da Beşiktaş deplasmanına çıkacak. Avrupa kupalarına katılma hedefini sezon sonuna kadar diri tutmak isteyen sarı-kırmızılı ekip, Dolmabahçe’den üç puanla dönerek iddiasını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Karşılaşma saat 20.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak. İzmir temsilcisi, güçlü rakibi karşısında kazanarak hem üst sıralarla arasındaki puan farkını kapatmak hem de moral depolamak istiyor.

Sakatlardan iyi haber

Teknik heyetin yüzünü güldüren gelişmeler yaşandı. Brezilyalı golcüler Juan ve Jeferson sakatlık süreçlerini tamamlayarak hafta boyunca takımla birlikte çalıştı. Her iki oyuncunun da Beşiktaş maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kayserispor karşılaşmasında son dakikalarda süre alan sağ kanat Arda Okan’ın da tam olarak hazır hale gelmesi kadro planlamasını rahatlattı. Teknik Direktör Stanimir Stoilov’un, Juan ve Arda Okan’ı ilk 11’de değerlendirmesi, Jeferson’u ise maçın gidişatına göre hamle oyuncusu olarak kullanması öngörülüyor. Orta sahada ise Efkan Bekiroğlu’nun sakatlığı sürüyor; deneyimli futbolcu henüz takımla çalışmalara başlayamadı.

Deplasman performansı dikkati çekiyor

Göztepe bu sezon ligde dış sahada istikrarlı bir grafik çizdi. Oynadığı 11 deplasman maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, toplam 19 puan topladı. Bu süreçte 13 gol atan İzmir ekibi, kalesinde 7 gol gördü.

Stoilov’un öğrencileri, son dış saha galibiyetini 6 hafta önce Gaziantep FK karşısında elde etmişti. Göztepe, Beşiktaş deplasmanında da benzer bir disiplinli oyun ortaya koyarak Avrupa hedefi yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmenin hesabını yapıyor.