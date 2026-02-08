Müslüman alemi için rahmet, bereket ve mağfiret mevsimi olan üç ayların sonuncusu Ramazan ayına kavuşmanın heyecanı yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılına ait dini günler takvimini paylaşarak kamuoyunu bilgilendirdi. Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki zaman farkı nedeniyle her yıl 10 veya 11 gün öne gelen Ramazan ayı, bu yıl kış mevsiminin son günlerinde idrak edilecek. Vatandaşlar, imsakiye bilgilerine ve iftar saatlerine odaklanmış durumda.

2026 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre; 2026 yılı Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. İslam inancına göre oruç ibadetini yerine getirmek isteyen müminler, 18 Şubat Çarşamba gününü 19 Şubat Perşembe gününe bağlayan gece ilk sahura kalkacak. Bu tarih itibarıyla başlayacak olan oruç ibadeti 29 gün boyunca devam edecek. İçinde bulunduğumuz 8 Şubat 2026 tarihi baz alındığında, Ramazan ayının başlamasına 11 gün kaldı.

İLK ORUÇ VE KADİR GECESİ TARİHLERİ

Ramazan ayının manevi atmosferinin zirveye ulaştığı, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi'nin tarihi de takvimde yerini aldı. Bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen Kadir Gecesi, 14 Mart 2026 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Vatandaşlar bu özel gecede camilere akın ederek ibadetlerini yerine getirecek. Ramazan ayının son orucu ise 19 Mart 2026 Perşembe günü tutulacak. Aynı gün Ramazan Bayramı arefesi olarak idrak edilecek.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Oruç ibadetinin tamamlanmasının ardından İslam alemi Ramazan Bayramı'nı karşılayacak. 2026 yılı Ramazan Bayramı'nın birinci günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Üç gün sürecek olan bayram, 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri devam edecek. Bayramın hafta sonu tatiliyle birleşmesi, çalışan vatandaşlar için de planlama yapma imkanı sunuyor.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE HAZIRLIKLAR

İslam dininin beş temel esasından biri olan oruç ibadetinin yerine getirildiği bu ay, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın arttığı bir dönem olarak öne çıkıyor. Fitre ve zekat ibadetlerinin de yoğun olarak gerçekleştirildiği bu ayda, iftar sofraları birlik ve beraberliğin sembolü haline geliyor. Uzmanlar, yaklaşan oruç dönemi öncesinde beslenme düzenine dikkat edilmesi ve vücudun oruca hazırlanması konusunda uyarılarda bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il imsakiye bilgilerini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların erişimine sundu.