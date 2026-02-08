İzmir genelinde son günlerde etkisini artıran ve yer yer sel taşkınlarına neden olan şiddetli yağışlar, kentin su rezervlerine can suyu oldu. Yolların göle döndüğü, ulaşımın aksadığı kentte yağışların baraj havzalarına etkisi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) tarafından paylaşılan verilerle netlik kazandı. Kuraklık endişesinin yaşandığı bölgede, sağanak yağışların ardından barajlardaki doluluk oranlarında yukarı yönlü bir ivme yakalandı.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜKSELDİ Mİ?

Kentin su ihtiyacının karşılanmasında hayati önem taşıyan barajlarda genel doluluk oranı, son yağışlarla birlikte toparlanma sürecine girdi. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından 8 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yapılan ölçümlerde, havzalara gelen su miktarında artış gözlemlendi. Kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle endişe yaratan tablonun, son günlerdeki yoğun yağış rejimiyle değişmeye başladığı bildirildi. Barajların genel doluluk ortalaması yüzde 36,19 seviyelerine ulaşırken, bu rakam su yönetimi açısından önemli bir veri olarak kayıtlara geçti.

TAHTALI BARAJI'NDA KRİTİK EŞİK AŞILDI MI?

İzmir'in en büyük su kaynağı konumundaki Tahtalı Barajı, yağışlardan en çok etkilenen havzalar arasında yer aldı. 30 Aralık tarihinde dip seviyeyi gören barajda, 6 Şubat'ta yüzde 14,88 olan doluluk oranı, yağışların şiddetini artırmasıyla birlikte yükselişe geçti. Yapılan son ölçümlerde Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesinin yüzde 17,17'ye ulaştığı tespit edildi. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde yüzde 14,92 seviyesinde olan barajın, bu yıl daha yüksek bir doluluk oranına sahip olması dikkat çekti. Uzmanlar, artışın sevindirici olduğunu ancak tasarruf tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini vurguluyor.

KURUMA NOKTASINA GELEN GÖRDES BARAJI'NDA SON DURUM NE?

Kuraklık nedeniyle 29 Ocak tarihinde tamamen kuruma noktasına gelerek yüzde sıfır seviyesini gören Gördes Barajı, son yağışlarla yeniden su tutmaya başladı. Bölgedeki şiddetli yağışlar, baraj havzasını besleyerek doluluk oranını yüzde 9,35 seviyesine taşıdı. Kısa süre önce yüzde 7 bandında seyreden Gördes'teki bu hızlı toparlanma, kentin su arzı güvenliği açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi. Barajdaki su hacminin önümüzdeki günlerde devam etmesi beklenen yağışlarla artışını sürdürmesi öngörülüyor.

8 ŞUBAT 2026 İZSU BARAJ VERİLERİ

İZSU tarafından açıklanan resmi rakamlar, barajlardaki güncel tabloyu ortaya koydu. Havzalar bazında yapılan ölçümlerde en yüksek doluluk oranı yüzde 54,22 ile Güzelhisar Barajı'nda kaydedildi. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda su seviyesi yüzde 46,44 olarak ölçülürken, geçen yıl yüzde 21 seviyesinde olan bu barajdaki artış dikkat çekti. Ürkmez Barajı yüzde 45,05, Balçova Barajı ise yüzde 44,91 doluluk oranına ulaştı. Vatandaşların su kullanımı konusunda hassasiyetlerini sürdürmeleri istenirken, barajlardaki yükselişin devamlılığı için yağış rejiminin seyri takip ediliyor.