Ankara'da yerel siyasetin önemli isimlerinden biri olan Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, aldığı radikal kararla gündeme oturdu. Özarslan, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. İstifa metninde dikkat çeken ifadeler kullanan Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da özel bir parantez açtı.

Özarslan, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Her şeye rağmen birlikte yol yürüdüğüm Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş başta olmak üzere, Ankaralı diğer belediye başkanı arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum."

MESUT ÖZARSLAN KİMDİR?

Siyasi kariyerindeki bu ani değişiklikle dikkatleri üzerine çeken Mesut Özarslan, 1976 yılında Sivas'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini memleketi Sivas'ta tamamlayan Özarslan, yükseköğrenim için Konya'ya gitti. Konya Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özarslan, aynı üniversitede akademik çalışmalarına devam etti ve "İnşaat Yüksek Mühendisi" ile "Doktor" unvanlarını aldı.

TOKİ VE BÜROKRASİ GEÇMİŞİ

Akademik kariyerinin ardından bürokrasiye adım atan Özarslan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nda (TOKİ) Altyapı ve Zemin Etüd Şube Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonraki süreçte daha üst düzey görevlerde bulunan Özarslan, 2005 yılında Pakistan'da meydana gelen deprem felaketi sonrasında, dönemin Başbakanı adına "Başbakanlık Koordinatörü" sıfatıyla afet bölgesinde aktif rol üstlendi. Özarslan, özel sektörde ise kurucusu olduğu Geolimit Mühendislik A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

İYİ PARTİ'DEN CHP'YE GEÇİŞ SÜRECİ

Siyasi hayatına İYİ Parti çatısı altında başlayan Mesut Özarslan, partinin Kurucular Kurulu Üyesi ve Kurucu Ankara İl Başkanı olarak görev yaptı. Ancak 19 Aralık 2023 tarihinde İYİ Parti'den istifa ederek siyasi rotasını değiştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Özarslan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin Keçiören Belediye Başkan adayı olarak gösterildi ve seçimi kazanarak belediye başkanı koltuğuna oturdu.

MESUT ÖZARSLAN HANGİ PARTİYE GEÇECEK?

Özarslan'ın CHP'den istifasının ardından siyasi kulislerde yeni durağının neresi olacağı tartışılmaya başlandı. Gazeteci İsmail Saymaz, Özarslan'ın istifasının ardından AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar bulunduğunu aktardı. Özarslan'ın önümüzdeki günlerde rozet takıp takmayacağı merak konusu oldu.