Memur maaşlarına yapılan zamla birlikte ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri de güncellendi. Ancak 16 Ocak'ta başlayacak olan sömestr tatili ücretli öğretmenler için kötü haber anlamına geliyor. Tatil süresince derse giremeyen öğretmenler bu dönem için ücret alamayacak. İşte haftalık ve aylık ders saatine göre 2026 Ocak ücretli öğretmen maaşları.

Ek ders ücreti ne kadar oldu?

MEB'de görev yapan ücretli öğretmenlerin ek ders ücretleri Ocak ayı itibarıyla yüzde 18,6 oranında zamlandı. Yapılan artışla birlikte bir ders saati ücreti 167 TL'ye yükseldi. Bu rakam üzerinden hesaplama yapıldığında ücretli öğretmenlerin aylık gelirleri girdikleri ders saatine göre belirleniyor.

Ocak ayında maksimum ne kadar maaş alınacak?

Ücretli öğretmenlere 2026 Ocak ayında 66 ders saati üzerinden maksimum 15.531 TL tutarında ödeme yapılması bekleniyor. Ancak bu rakam sömestr tatili nedeniyle tam ay çalışan öğretmenler için geçerli olmayacak. Yarıyıl tatili süresince derse girilemeyen haftalar maaştan düşülecek.

Sömestr tatili maaşları nasıl etkileyecek?

Ücretli öğretmenler Ocak ayında yarı yıl tatili nedeniyle yarım ay maaş alamayacak. Günde 6 saat derse giren ücretli öğretmenlere 2 haftalık tatil süresince ücret ödenmeyecek. Haftada 30 saat derse giren bir ücretli öğretmenin bu süreçte giremeyeceği 60 saat için yaklaşık 90 saatlik bir kesinti yapılacak.

Haftalık ders saatine göre maaş hesabı

Ücretli öğretmenlerin maaşları girdikleri ders saatine göre değişiyor. Haftada 30 saat derse giren bir öğretmen normal şartlarda ayda 120 saat ders veriyor. 35 saat girenler aylık 140, 40 saat girenler ise aylık 160 saat derse giriyor. Ancak Ocak ayında sömestr tatili nedeniyle bu rakamların yarısı kadar ödeme yapılacağı tahmin ediliyor. Binlerce ücretli öğretmen bu durumdan olumsuz etkilenecek.