Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Chalov, Kayserispor tarihinin en değerli transferi oldu. 2023 yılında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan Rus golcünün 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçında sahaya çıkması bekleniyor.

Fedor Chalov kimdir?

Fedor Chalov, 10 Nisan 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan tecrübeli forvet, 1.80 metre boyunda. Ana mevkisi santrfor olan Chalov, zaman zaman ikinci forvet olarak da sahada yer alabiliyor.

Bitirici vuruşları, hareketli oyun tarzı ve savunma arkasına yaptığı koşularla dikkat çeken Chalov, penaltı noktasındaki soğukkanlılığıyla da tanınıyor. Bireysel değil takım oyuncusu profili çizen Rus forvet, bağlantı ve press konusundaki katkılarıyla da öne çıkıyor.

Fedor Chalov hangi takımlarda oynadı?

Fedor Chalov futbol kariyerine CSKA Moskova altyapısında başladı. 2016'da A takıma yükselen genç yetenek, kısa sürede kendini göstererek Rusya Premier Ligi'nde önemli süreler aldı.

CSKA Moskova formasıyla 263 maça çıkan Chalov, 89 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki performanslarıyla da dikkat çekti. 2022-23 sezonunda CSKA ile Rusya Kupası'nı kazandı ve finalde açılış golünü attı.

2022 yılında İsviçre'nin FC Basel takımına kiralanan Chalov, burada etkili bir performans sergiledi. Ardından 2024 yazında Yunanistan'ın PAOK kulübüne 3 milyon euro bedelle transfer oldu ve 1,5 sezon boyunca istikrarlı bir grafik çizdi.

Kariyeri boyunca çıktığı 384 resmi maçta 124 gol ve 58 asist üreten Chalov, toplam 182 skor katkısı sağladı.

Fedor Chalov Rusya Milli Takımı'nda oynadı mı?

Chalov, 2015 FIFA U-17 Dünya Kupası'nda Rusya U17 Milli Takımı formasıyla 3 gol attı. 2018 Dünya Kupası geniş kadrosuna dahil edilse de final kadrosunda yer alamadı. A Milli Takım'daki ilk maçına 21 Mart 2019'da UEFA Euro 2020 elemeleri Belçika maçında çıktı.

Kayserispor Chalov'u neden transfer etti?

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Kayserispor, uzun süredir forvet arayışındaydı. Gol yollarında yaşadığı sorunlara çözüm bulmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin önerisiyle PAOK'ta forma giyen Chalov'u gündemine aldı.

Transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasının ardından Chalov, Şubat ayının ilk haftasında Kayseri'ye geldi. Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmuyor. Bu transferle Kayserispor'daki Rus futbolcu sayısı German Onugkha ve Denis Makarov ile birlikte 3'e yükseldi.

Fedor Chalov Kocaelispor maçında oynayacak mı?

Kayserispor teknik heyetinden edinilen bilgilere göre Fedor Chalov'un 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak Kocaelispor maçında kadroda yer alması bekleniyor. Sağlık kontrollerinden sorunsuz geçen ve lisans işlemleri tamamlanan golcünün, teknik direktör Recep Uçar'ın tercihine göre ilk 11'de başlaması veya oyuna sonradan dahil olması gündemde.