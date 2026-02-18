Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı öncesinde yurttaşların sağlıklı ve güvenli hizmet almasını sağlamak amacıyla gıda sektörüne yönelik denetimleri artırdı. Zabıta Dairesi Başkanlığı Çevre ve İmar Zabıtası Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde özellikle lokanta ve restoranları denetim altına aldı.

Kontrollerde fiyat etiketi, menü şeffaflığı ve hijyen kuralları ayrıntılı biçimde incelendi. Denetimlerin, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yürütüldüğü bildirildi.

Fiyat ve menü kuralları mercek altında

Ramazan öncesinde tüketimin artmasıyla birlikte fiyat denetimlerine ağırlık verildi. İşletmelerin girişlerinde görünür şekilde fiyat listesi bulundurması, masalarda yer alan menülerde ürünlerin gramaj ve ebat bilgilerinin açıkça belirtilmesi şartı denetlendi. Kasada talep edilen ücretlerin ilan edilen fiyatlarla birebir uyumlu olup olmadığı kontrol edildi.

30 Ocak 2026 tarihinde yapılan düzenleme doğrultusunda restoran ve lokantalarda “zorunlu servis ücreti” ile “kuver” uygulamasının kaldırıldığı hatırlatıldı. Kurallara aykırı hareket eden işletmelere Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında idari yaptırım uygulandı.

Amaç ceza değil, düzen

Büyükşehir yetkilileri, denetimlerin amacının ceza kesmek değil, haksız uygulamaların önüne geçmek ve düzeni sağlamak olduğunu vurguladı. Yurttaşlara bilinçli tüketici olmaları çağrısı yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca denetimlerin kent genelinde aralıksız süreceğini açıkladı.