Son Mühür / Çeşme Belediyesi’nin yaklaşık 20 yıldır gündemde olan sosyal konut sorununa çözüm üretmeyi hedefleyen “Kiralık Sosyal Konut Projesi” kapsamında önemli bir adım daha atıldı. Proje, geçtiğimiz ocak ayında yapılan Olağanüstü Meclis Toplantısı’nda oy birliğiyle kabul edilirken, belediye şimdi Şifne Mahallesi 1. Etap Sosyal Konut Yapımı için ihaleye çıktı.

Çeşme Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek yapım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye ilişkin teklifler yalnızca elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye göre, Şifne Mahallesi 8604 ada 13 parselde hayata geçirilecek 1. etapta, toplam 2 bin 198 metrekarelik inşaat alanı bulunuyor. Yer tesliminin sözleşmenin imzalanmasının ardından 5 gün içinde yapılacağı projede, işin tamamlanma süresi 350 takvim günü olarak belirlendi.

İhale 13 Mart’ta

İhale, 13 Mart 2026 Perşembe günü saat 10.30’da, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası Fen İşleri Müdürlüğü’nde e-tekliflerin açılmasıyla gerçekleştirilecek. İhaleye yalnızca yerli istekliler katılabilecek ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecek. Konsorsiyumların ihaleye katılımına ise izin verilmeyecek.

Proje sunumu da yapılmıştı

Daha önce kamuoyuyla paylaşılan proje sunumunda; güneş enerjisi panelleri, yağmur suyu hasadı, gri su kullanımı ve doğal iklimlendirme gibi iklim dostu çözümlere yer verilmişti. Yaklaşık 100 bin metrekarelik alanda 700 konut üretilmesi planlanan projenin ilk etabı 100 konut ile başlayacak. Konutların 1+1 ve 2+1, tek katlı ve bahçeli olarak tasarlandığı belirtilmişti.