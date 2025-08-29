Son Mühür- Ramazan ayında yaptığı tartışmalı uyarıyla gündeme gelen Zorlu Holding CEO’su Cem Köksal, istifasının ardından yeniden şirket bünyesine döndü.

Köksal, bu kez yönetim kurulu üyesi olarak göreve başladı. Geri dönüş haberi, sosyal medyaya sızan bir e-posta görüntüsüyle ortaya çıktı.

Vestel CEO’sunun Ramazan tebriğine tepki

Olayın fitilini ateşleyen gelişme, Vestel CEO’su Ergün Güler’in Ramazan ayının başlangıcında çalışanlarına gönderdiği kutlama mesajı olmuştu.

Güler mesajında, “Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, ailelerinizle birlikte huzur dolu bir Ramazan ayı diliyorum.” ifadelerini kullanmıştı.

Köksal, şirkette geleneksel olarak yalnızca Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı kutlamalarının yer aldığını belirterek tepki göstermişti.

“Şirket dinden bağımsız duruşunu korumalı”

Sızan e-postasında Köksal, şu ifadeleri kullandı: “Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor. 70 yıllık tarihte de böyle bir uygulama olmadı.

Çok uluslu bir şirket olma yolunda farklı din ve milletlerden çalışanlarımız var. Bu nedenle Ramazan ayını kurumsal olarak kutlamamız doğru değil.

Daha önce de uyardım, lütfen tekrarlanmasın.” Bu çıkış sonrası Köksal büyük tepki çekerek görevinden ayrılmıştı.

Savcılık soruşturma başlattı

Tartışmanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, “İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı. Köksal, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince gözaltına alınmıştı.

5 yıl 3 aya kadar hapis istemi

Hazırlanan iddianamede, Cem Köksal’ın zincirleme şekilde inanç özgürlüğünü engelleme suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Dava, İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.

Mahkeme beraat verdi

Davanın ilk duruşmasında Köksal hakkında beraat kararı verilmişti. Böylece Köksal, yaklaşık bir yıl süren hukuki sürecin ardından ceza almadan dosyayı kapatmıştı.

Yönetim kuruluna dönüş

Tüm bu gelişmelerin ardından Cem Köksal, Zorlu Holding bünyesine yönetim kurulu üyesi sıfatıyla geri döndü. Köksal’ın dönüşü, hem şirket içinde hem de kamuoyunda yeniden tartışmalara yol açtı.