Son Mühür- Son dönemde kıyafet, lüks tatil, kadınlara miras ve faiz konusundaki hutbeleriyle tartışma konusu olan Diyanet, bu haftaki Cuma hutbesinde de Atatürk’ün adını anmadan 30 Ağustos zaferini kutlayarak yeni bir tartışmaya kapı araladı.

Kardeşlik çağrılı hutbe...

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu haftaki hutbesinde aile kavramının önemine işaret eden Hz. Muhammed’in “Dikkat edin! Sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakları vardır.” Sözü hatırlatıldı.

Hutbede çocukları gözetmeyi, gençlere güvenmeyi ve yaşlılara da hürmet edilmesi çağrısında bulunuldu.

Hz. Muhammed’in “Sizden biriniz, beni anne ve babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe tam anlamıyla iman etmiş olmaz.” Sözlerine atıfta bulunulan hutbede

‘’Şanlı ecdadımız Allah Resûlü (s.a.s)’i canından aziz bilmiştir. Onun getirdiği rahmet mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak, dünyada huzur ve barışı sağlamak için cepheden cepheye koşmuştur, koşmaya da devam etmektedir.

Bunun en son örneklerinden biri de yarın kutlayacağımız 30 Ağustos Zaferi’dir. Yüce Rabbim; Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin.

Bugün bize düşen ise, Allah Resûlü (s.a.s)’in muhabbetiyle kalplerimizi birbirine kenetlemektir. Onun bizlere sunduğu rahmet esintileriyle yüreklerimizi buluşturmaktır. Onun birlik ve beraberlik çağrılarıyla kardeş olmaktır.’’ Çağrısında bulunuldu.

Yok sayması büyük bir ayıp ve vefasızlıktır...

30 Ağustos Zaferi öncesi yayınlanan hutbede Atatürk’ün adının anılmadığı görüldü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat Diyanet’in 30 Ağustos hutbesinde Atatürk’ün adını anmamasına tepki gösterdi.

‘’Diyanet, 30 Ağustos Zafer Bayramı hutbesinde yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmadı!’’ hatırlatmasında bulunan Karabat,

‘’Unutmayın: Diyanet’i kuran da bizzat Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. Cumhuriyet’in kurucu iradesiyle var olan bu kurumun, bugün kendi kurucusunu yok sayması büyük bir ayıptır, büyük bir vefasızlıktır!

Diyanet’i bir partinin arka bahçesi haline getirenlere sesleniyorum: Atatürk’ü yok saymak, Türkiye’yi yok saymaktır!

Ama Türkiye sizin çıkar hesaplarınıza sığmaz!

Atatürk bu milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak.’’ Mesajı verdi.