Son Mühür- İzmir’in Çiğli Belediyesi’nin Nisan Ayı Olağan Meclis gündeminin birinci birleşimi için gündem maddeleri yayınlandı. Açıklanan gündemde, taşınmaz satışlarından imar planı değişikliklerine kadar birçok önemli başlık yer aldı.

Gündemin dikkat çeken maddelerinden biri, belediyeye ait taşınmazların satışına ilişkin konunun görüşülmesi ile ilgili oldu. Bu kapsamda, mülkiyeti belediyeye ait bazı taşınmazların ihale yöntemi kapsamında satışının değerlendirilmesi planlanıyor. Meclis üyelerinin değerlendirilmesi kapsamında ilgili önerge komisyonlara sevk edilecek.

İmar planlaması meclis üyelerine sunulacak

Öte yandan, Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan çeşitli ada ve parsellerin 5 yıllık imar programına alınması konusu da meclis gündemine taşındı. Söz konusu düzenleme ile bölgedeki yapılaşma ve planlama süreçlerinin yeniden şekillendirilmesi hedefleniyor. İlgili önerge komisyon üyelerinin değerlendirilmesine sunulacak.

Bir diğer önemli başlık ise Büyükçiğli Mahallesi Ova Kesimi’nde yer alan “Özel Proje Alanı”na ilişkin imar planı revizyonu oldu. Kasaplar Meydanı olarak adlandırılan bölgeyi kapsayan ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğini içeren teklif, mecliste görüşülecek.