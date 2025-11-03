Erzurum’un Yakutiye ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olay, kenti sarsan bir trajediye dönüştü. Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi’nde bir sitenin bahçesinde kanlar içinde iki kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede, yerde yatan iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesetlerin, 52 yaşındaki Salih Aybaş ile 47 yaşındaki Nermin Tirit’e ait olduğu tespit edildi.

Kadını sokakta kovalayıp öldürdü

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, Salih Aybaş sabah saatlerinde Nermin Tirit’i sokakta kovalamaya başladı.

Kaçmaya çalışan Tirit, bir sitenin bahçesine girdiği sırada tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Aybaş, cinayetin ardından aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

Cezaevinden tahliye olduktan sonra geldi

Yapılan araştırmada, Salih Aybaş’ın 2 yıl önce Nermin Tirit’e yönelik eylemleri nedeniyle cezaevine girdiği ve 22 Ekim 2025 tarihinde tahliye edildiği öğrenildi.

Tahliye edilmesinin üzerinden yalnızca kısa bir süre geçmişken, Aybaş’ın yeniden Tirit’in peşine düştüğü ortaya çıktı.

Polis soruşturma başlattı

Hayatını kaybeden Nermin Tirit’in bir kamu kurumunda temizlik personeli olarak çalıştığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından iki kişinin cansız bedeni, Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, çevredeki güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri detaylı olarak inceleniyor.