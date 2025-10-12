Son Mühür- Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

Ünlü sanatçı, 7 yıl birlikte olduğu Yeşim Eryıldırım ile ilişkisini sonlandırdığını ancak dostane bağlarını koruduklarını belirtti. Roman, aynı zamanda eski eşi Tuğba Altıntop ve 15 yaşındaki oğlu ile olan ilişkisine de değindi.

“Yeşim Hanım’la ayrıldık ama dostluğumuz devam ediyor”

Sabah'ın haberine göre; Rafet El Roman, uzun süreli birlikteliğini bitirdiğini ancak aralarındaki bağın güçlü kaldığını ifade etti.

Ünlü sanatçı, “Onunla da ayrıldık ama aramız çok iyi. Tuğba Hanım ile kendisi de çok iyi arkadaşlar. Hep beraber yemeklerimiz olur, sohbetlerimiz olur” sözleriyle ilişkisini özetledi.

“Tuğba Hanım çocuklarımın annesi, dostluğumuz baki”

Rafet El Roman, eski eşi Tuğba Altıntop ile olan ilişkisine dair de konuştu. Ünlü sanatçı, Su (2000 doğumlu) ve Şevval (2003 doğumlu) adında iki kızlarının bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Gerek Yeşim Hanım gerek Tuğba Hanım benim çok yakın dostlarım. Çocuklarımın anneleridir. Böyle uyumlu, çok güzel, ileriye dönük bir aileyiz. Hep böyle kalmasını temenni ediyoruz.”

Roman’ın açıklamaları, geçmişte yaşanan “çocukları görüştürmüyor” tartışmalarının ardından taraflar arasındaki buzların tamamen eridiğini ortaya koydu.

Ceren Kaplakarslan evliliği de kısa sürdü

Rafet El Roman, Altıntop’tan ayrıldıktan sonra 2014 yılında Almanya’da Ceren Kaplakarslan ile evlenmişti. Ancak bu evlilik uzun sürmedi; çift 2016 yılında yollarını ayırdı. Bu birliktelikten çocukları bulunmuyor.

Doğum gününde duygusal buluşma

Sanatçı, son doğum gününde kızları Su ve Şevval ile eski eşi Tuğba Altıntop’la bir araya gelmişti. Altıntop, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye “Her zaman sevgiyle… İyi ki doğdun” notunu düşerek eski eşine samimi bir doğum günü mesajı yollamıştı.