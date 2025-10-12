Son Mühür/ Merve Turan- “Delikanlım”, “Hastayım Sana” ve “Çabuk Olalım Aşkım” gibi unutulmaz şarkılara imza atan Türk müziğinin efsane ismi Yıldız Tilbe, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla sevenlerini endişelendirdi. Güçlü sesi ve sıra dışı kişiliğiyle tanınan sanatçının yüzündeki yara izleri dikkatlerden kaçmadı.

“Yüzünüzde yine yaralar çıkmış”

X (Twitter) hesabından bir fotoğrafını paylaşan Tilbe’nin yüzünde görülen yaralar kısa sürede gündem oldu. Sanatçının gönderisine, “Yüzünüzde yine yaralar çıkmış” gibi endişe dolu yüzlerce yorum yapıldı. Hayranları, usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili açıklama beklerken Tilbe’den henüz bir yanıt gelmedi.

Daha önce de kimyasal yanık yaşamıştı

Yıldız Tilbe, aylar önce yaşadığı talihsiz bir olayla da gündeme gelmişti. Saçını boyadıktan sonra uyuyakaldığını belirten sanatçı, sabah uyandığında yüzünde yanıklar oluştuğunu söylemişti.

Ünlü isim o dönemde, “Bir daha saçıma boya sürmeyeceğim. Kimyasal yanık oldum.” ifadelerini kullanarak sağlık durumunu sevenleriyle paylaşmıştı.