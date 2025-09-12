Rafael Cemo Çetin, Berlin’de doğan Türk kökenli bir yapımcı, yönetmen ve oyuncu. Babası ünlü Türk sinema yönetmeni ve yapımcı Sinan Çetin, annesi ise Alman kökenli görüntü yönetmeni Rebekka Haas. Çetin uluslararası bir aileden geliyor ve Alman-Türk kimliğine sahip.

Rafael Cemo Çetin kimdir?

11 Ağustos 1992 Berlin doğumlu olan Rafael Cemo Çetin, sanat hayatına küçük yaşta başladı. 2002’de babası Sinan Çetin’in yönettiği “Romantik” filminde müzisyen Teoman’ın çocukluğunu canlandırarak oyunculuğa adım attı. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri’nde, New York’ta tamamladı; SVA School of Visual Art’ta yönetmenlik ve oyunculuk eğitimi aldı. 2012’de “Çanakkale Çocukları” ve 2019’da "New York in New York" gibi projelerde kamera önü ve arkası görevler aldı.

Rafael Cemo Çetin, New York’ta liseyi ve SVA School of Visual Art’ta yönetmenlik eğitimi aldı. Sinema alanında hem eğitim hem de tecrübe kazandı; oyunculuk ve prodüksiyon alanlarında çalıştı. Oyunculuk kariyerine babası Sinan Çetin’in yönettiği projelerde başladı, “Romantik” ve “Çanakkale Çocukları” gibi filmlerde rol aldı.

Rafael Cemo Çetin, sanatın farklı dallarına ilgi gösteren bir isim. Almanya, Amerika ve Türkiye’de yaşamış olması kişisel gelişimine ve sanatsal vizyonuna katkı sağladı. Hem Türk hem Alman kimliğini taşıyor ve iki kültürün beslediği bir kariyer modeli oluşturdu.

Annesi Rebekka Haas, hem görüntü yönetmeni hem de sanatçı kimliğiyle tanınıyor. Ailede sanat ve yaratıcılığın önemli bir yeri var; Rafael Cemo Çetin’in kardeşleri Orfeo ve Tess Sahara Çetin de sanata ve kültüre yakın isimler arasında.

Rafael Cemo Çetin Türk mü?

Rafael Cemo Çetin hem Türk hem Alman kökenli. Babası Sinan Çetin Van doğumlu Türk sinema yönetmeni, annesi ise Alman asıllı Rebekka Haas. Çetin’in çocukluk ve gençlik yılları Almanya’da geçerken, sanat eğitimi ve kariyerini Amerika’da şekillendirdi. Hem Türk vatandaşlığı hem Alman kökeni ile Avrupa ve Türkiye’de tanınıyor.

Rafael Cemo Çetin’in annesi kim?

Çetin’in annesi Alman kökenli sanatçı ve görüntü yönetmeni Rebekka Haas. Sanatçı bir aileye sahip olan Rafael Cemo Çetin, Sinan Çetin ve Rebekka Haas’ın ikinci evliliğinden doğdu. Orfeo ve Tess Sahara adında iki kardeşi var; ailede sanat ve kültür ön planda. Sanatçı kimliği ve uluslararası vizyonu, annesinden gelen Alman mirası ve kültürel çeşitlilikle birleşiyor.