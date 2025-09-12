Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi, ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin. Çift, son aylarda sıkça yan yana görüntülendi ve sosyal medyada tatil paylaşımlarıyla gündeme geldi. Rafael Cemo Çetin, Almanya doğumlu ve hem Türk hem Alman kökenli bir aileden geliyor; sanat ve yapımcılık alanında kariyer sürdürüyor.

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin ilişkisi

Dilan Çiçek Deniz’in adı 2024’ten bu yana Rafael Cemo Çetin ile anılıyor. Kamusal alanlarda el ele görüntülenen çift, samimi pozları ve tatil anlarıyla magazin gündemine sıkça taşındı. Çeşme ve yurtdışı tatillerinden fotoğrafları sosyal medya platformlarında büyük ilgiyle karşılandı. Rafael Cemo Çetin’in sanat dünyası kökeni ve ailesinin uluslararası yaşam tarzı, çiftin ilişkisini öne çıkarıyor.

Rafael Cemo Çetin kimdir?

Rafael Cemo Çetin, 11 Ağustos 1992’de Berlin’de dünyaya geldi. Sinan Çetin’in oğlu olan Rafael Cemo Çetin’in annesi Alman kökenli Rebekka Haas. Çocukluk ve gençlik yıllarını Almanya ile Amerika’da geçirdi ve eğitimini Amerika’da tamamladı. Yapımcılık ve oyunculuk kariyerine katkı sunan Rafael Cemo Çetin, kısa sürede magazin dünyasında tanınan bir sima haline geldi.

Çiftin ilişkisi yaz tatiliyle birlikte magazin basınında sıkça konuşulmaya başlandı. Rafael Cemo Çetin, Dilan Çiçek Deniz ile olan birlikteliğini kamuoyundan gizlemedi ve ilişkileri dolu dizgin devam ediyor.

Dilan Çiçek Deniz, önceki yıllarda farklı ilişkilerle gündeme geldi ve son ayrılığı oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile olmuştu. Yeni ilişkisiyle beraber kamuoyunda yoğun ilgiyle takip edilen isimlerden oldu. Oyuncu, kariyerinde yükselmeye devam ederken özel hayatıyla da magazin dünyasında yer almaya devam ediyor.