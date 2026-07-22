LGS’deki Türkiye şampiyonluklarının ardından 2026 YKS sonuçlarında da vites yükselten Radikal Eğitim Kurumları, rekor bir derece tablosuna imza attı. Çeyrek asrı geride bırakan eğitim devi, ilk binde tam 303 derece çıkardı.

Sınav maratonu bitti, sonuçlar açıklandı. LGS'de elde ettiği Türkiye birincilikleriyle adından söz ettiren Radikal Eğitim Kurumları, 2026 YKS tablosunda da zirvedeki yerini korudu. Disiplinli çalışma modelini öğrenciye özel rehberlikle birleştiren kurum, bu yıl da şaşırtmadı.

İlk binde 303 derece!

Açıklanan YKS verilerine göre Radikal öğrencileri, kitlesel başarıda kırılması güç bir rekora ulaştı. İlk 10’da 2, ilk 100’de 31 ve ilk 1000’de tam 303 derece elde eden öğrenciler, kitlesel başarının tesadüf olmadığını kanıtladı.

Masa başı ezberlerin aksine, sistemli ve takipli bir hazırlık dönemi geçiren adaylar, şampiyonluk geleneğini sürdürdü.

"Başarı değişmez, şampiyonlar değişir"

Eğitim sektöründeki 25. yılını kutlayan Radikal Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Avcı, elde edilen sonuçların arkasında çeyrek asırlık bir birikim ve inanç olduğunu vurguladı.

LGS’deki şampiyonluk halkasına YKS derecelerini eklemenin gururunu yaşadıklarını belirten Avcı, süreci şu sözlerle özetledi:

"LGS'de elde ettiğimiz Türkiye birinciliklerinin ardından 2026 YKS'de imza attığımız bu tablo tesadüf değildir. Sistemli çalışmanın ve 25 yıllık tecrübenin eseridir. 'Başarı Değişmez, Şampiyonlar Değişir' anlayışıyla her yıl çıtayı biraz daha yukarı taşıyoruz. Bu tarihi başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, bizlere güvenen ailelerimizi ve özveriyle çalışan öğretmen kadromuzu yürekten tebrik ediyorum."

