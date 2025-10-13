Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Rabia Tekin, Karadağ’ın Budva kentinde düzenlenen Yıldızlar Balkan Judo Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu. Genç sporcu, 36 kilogram kategorisinde kazandığı birincilikle Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

İstiklal marşı salonda yankılandı

Rabia Tekin’in başarısı sadece madalya ile sınırlı kalmadı. Şampiyona sonunda Türk Bayrağı göndere çekilirken, İstiklal Marşı tüm salonda çaldırıldı. Genç judocu, performansıyla hem kulübünü hem de ülkesini gururlandırdı.

Kulüp başkanı gururunu paylaştı

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, milli sporcunun başarısını değerlendirdi. Kanik, “Rabia’nın şampiyonluğu ve İstiklal Marşı’mızı salona dinletmesi bizim için tarif edilemez bir mutluluk. Disiplini ve azmiyle altyapımızdaki tüm gençlere örnek oluyor. Belediye Başkanımız Semih Balaban’ın destekleriyle gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Hedef Avrupa ve Dünya Şampiyonaları

Balkan Şampiyonu Rabia Tekin ise zaferini yorumladı. “Geçen yıl bu turnuvada üçüncülük elde etmiştim. Bu yılki hedefim şampiyonluktu ve çok çalışarak başardım. Bu madalyayı aileme, antrenörlerime, arkadaşlarıma ve kulübüme armağan ediyorum. Önümüzdeki dönemde hedefim Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda da madalya kazanmak” dedi.