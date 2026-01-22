Son Mühür - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme taşıdığı “Barış Kurulu” girişimine Rusya’nın destek vermeye hazır olduğunu duyurdu. Putin, daimi üyelik için öngörülen 1 milyar dolarlık ödemenin ise ABD’de dondurulan Rus varlıklarından karşılanabileceğini ifade etti.

Putin'in açıklaması dikkat çekti

Russia Today’in aktardığına göre Vladimir Putin, Çarşamba günü Rusya Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, Moskova’nın kurulun çalışmalarına katılıp katılmayacağına henüz karar vermemiş olsa da finansal destek sunabileceğini belirtti. Putin, “Rusya, şu aşamada dahi bu yapıya 1 milyar dolar sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Dondurulmuş Rus varlıkları detayı

Putin, söz konusu 1 milyar dolarlık meblağın “önceki ABD yönetimi tarafından dondurulan Rus varlıklarından” karşılanabileceğini ifade ederken, Moskova’nın uluslararası istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan her türlü girişimi desteklemeyi sürdüreceğini vurguladı. Rusya Devlet Başkanı, “ABD Başkanı’na bu teklifi için teşekkür ediyorum. Uluslararası istikrarın güçlendirilmesine yönelik her türlü girişimi her zaman destekledik ve desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Putin ayrıca, Rusya Dışişleri Bakanlığı’na Barış Kurulu’na ilişkin iletilen belgelerin incelenmesi ve Rusya’nın stratejik ortaklarıyla konunun istişare edilmesi yönünde talimat verildiğini belirterek, bu sürecin ardından Trump’ın teklifine yanıt verebileceklerini söyledi.

Ateşkesten sonra gündeme geldi

Trump’ın önerdiği “Barış Kurulu” girişimi, İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin ardından Gazze’de geçiş sürecinin yönetilmesi amacıyla uluslararası bir konsey oluşturulmasını öngörüyor. Planlanan yapının; finansman, güvenlik ve siyasi koordinasyonu üstlenmesi, ayrıca Filistinli teknokratlardan oluşacak bir yönetimle birlikte çalışması hedefleniyor. Trump’ın bu öneriyi, geçtiğimiz yıl ABD’nin arabuluculuğunda sağlanan ateşkes sonrasında gündeme getirdiği belirtiliyor.

Türkiye'den Hakan Fidan katılacak

Putin, konuşmasında Rusya’nın Filistin halkıyla sahip olduğu özel ilişkilere dikkat çekerek, bunun Barış Kurulu’na olası bir katkının gerekçelerinden biri olabileceğini söyledi. Trump’ın bu girişim kapsamında onlarca ülkeye davet gönderdiği belirtilirken; Macaristan, Fas, Vietnam, Kazakistan ve Arjantin’in daveti kabul eden ülkeler arasında yer aldığı aktarıldı. Salı günü Çin de söz konusu girişime davet edildiğini doğrularken, Pekin yönetimi kurulda yer alıp almayacağına dair henüz resmî bir karar açıklamadı.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova’nın teklife ilişkin ayrıntıları değerlendirdiğini ve “tüm nüansların netleştirilmesi” amacıyla Washington ile temas halinde olduklarını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye adına toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın katılacağını duyurdu.