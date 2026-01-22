Son Mühür- Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde son dönemde yoğunlaşan sarsıntılar, bölge halkında tedirginlik yaratırken konunun uzmanlarından rahatlatıcı ancak temkinli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak akşam saat 18:11 sularında kaydedilen 4,6 büyüklüğündeki artçı deprem, bölgedeki sismik aktivitenin henüz sönümlenmediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşanan bu hareketliliği değerlendiren ünlü jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntıların beklenen bir süreç dahilinde ilerlediğini vurguladı.

"Sarsıntılar olağan bir sürecin parçası"

Bölgedeki deprem fırtınasını yakından takip eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 4,6 büyüklüğündeki son depremin şaşırtıcı olmadığını ifade etti. Ercan, yer kabuğundaki gerilimin boşalması esnasında bu ölçekteki ya da daha küçük şiddetteki artçı sarsıntıların önümüzdeki aylarda da devam edebileceğinin altını çizdi. Vatandaşların panik yapmaması gerektiğini belirten tecrübeli bilim insanı, mevcut verilere dayanarak bölgede yakın zamanda yıkıcı nitelikte yeni bir ana deprem beklemediğini dile getirdi.

Sındırgı’da artçı sarsıntı mesaisi dinmiyor

Sındırgı ve çevresinde sismik hareketlilik sadece son depremle sınırlı kalmadı. Bölgede gece saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, adeta bir deprem serisine dönüştü. Saat 23:00 sularında yoğunlaşan sarsıntıların ardından, gece yarısından sonra da yer kabuğu durulmadı. Saat 02:12 itibarıyla başlayan ve sırasıyla 3,9, 3,7 ve 4 büyüklüğünde ölçülen üç ayrı sarsıntı, bölgedeki enerji boşalımının ne kadar dinamik bir yapıda olduğunu gösterdi. Uzmanlar, bu tür peş peşe gelen küçük ve orta ölçekli sarsıntıların, büyük bir enerji birikimini engellemesi açısından rutin bir seyir izlediğini belirtiyor.

Sismik hareketliliğin devam etmesi dikkat çekiyor

Prof. Dr. Ercan, depremlerin gidişatını "olağan" olarak nitelendirse de sarsıntıların bu denli uzun süre dinmemesinin dikkat çekici bir ayrıntı olduğunu ifade etti. "Sındırgı’da artçı depremcikler kudurdu" ifadesiyle sahadaki yoğunluğu özetleyen Ercan, sismik aktivitenin henüz durulmamış olmasının bilimsel açıdan takip edilmesi gereken bir süreç olduğunu hatırlattı.

