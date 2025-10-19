Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump’la gerçekleştirdiği son telefon görüşmesinde savaşın sona erdirilmesi için dikkat çeken bir talepte bulunduğu öne sürüldü. Washington Post’un üst düzey ABD’li yetkililere dayandırdığı habere göre Putin, Ukrayna’nın Donetsk bölgesinin tamamının Rusya’ya devredilmesini “barışın ön koşulu” olarak sundu.

Haberde, Putin’in Donetsk’in tam kontrolü karşılığında kısmen işgal altında tuttuğu Zaporijya ve Herson bölgelerinin bir kısmından çekilmeye hazır olduğunu ilettiği aktarıldı.

Trump’ın bu talebe ne şekilde yanıt verdiği ise açıklanmadı. ABD Başkanı’nın görüşme sonrası yaptığı kısa değerlendirmede Donetsk konusuna değinmemesi, iddiaları güçlendirdi.

Putin’in söz konusu talebi, Moskova’nın uzun süredir Donbass bölgesini “Rusya’nın tarihi parçası” olarak gördüğünü vurgulayan açıklamalarıyla da paralellik taşıyor. Kremlin kaynakları, müzakerelerin ancak “Rusya’nın güvenlik çıkarlarının garanti altına alınması” durumunda ilerleyebileceğini belirtiyor.