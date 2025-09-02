Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya yönelik bir saldırı planları olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Çin'in başkenti Pekin'de Slovakya Başbakanı Robert Fico ile bir araya gelen Putin, Ukrayna'ya güvenlik garantileri ve Rusya'nın askeri eylemleri hakkında önemli mesajlar verdi.

Rusya'dan Avrupa'ya saldırı iddialarına yanıt

Batı medyasında sıkça yer alan, Rusya'nın Avrupa ülkelerine karşı saldırı planları yaptığına dair haberler hakkında konuşan Putin, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Putin, "Rusya'nın kimseye saldırma niyeti yok" diyerek, bu söylemlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Ukrayna ve Rusya'nın güvenlik dengesi

Görüşmenin basına açık bölümünde, Ukrayna'ya güvenlik garantileri verilmesi konusuna da değinen Putin, bu konuda bir uzlaşma sağlanabileceğini ancak Ukrayna'nın güvenliğinin, Rusya'nın güvenliği pahasına sağlanamayacağını vurguladı. Ukrayna'nın kendi güvenlik kararlarını bağımsız bir şekilde alması gerektiğini belirten Rus lider, Kiev'in NATO üyeliğini ise Rusya için kabul edilemez bir durum olarak niteledi.

Putin, Ukrayna'nın Rus enerji altyapısına yönelik saldırılarına uzun bir süre tahammül gösterdiklerini, ancak sonrasında ciddi bir karşılık vermeye başladıklarını ifade etti. Bu yanıtın, Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırılara bir karşılık olduğunu dile getiren Putin, bu eylemlerin yalnızca Rusya'ya değil, aynı zamanda Moskova'nın ortaklarına da zarar verdiğini söyledi. Bu açıklamalar, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarını kendi güvenliğini sağlamaya yönelik bir adım olarak gördüğünü bir kez daha ortaya koydu.