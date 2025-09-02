İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi’nde yaşamını yitirenlerin sayısı 63 bin 633’e, yaralı sayısı ise 160 bin 914’e ulaştı. Bölgedeki siviller, yoğun bombardımanlar arasında yaşam mücadelesi veriyor.

24 saatte 76 kişi hayatını kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Gazze’deki hastanelere 76 sivilin cenazesi ve 281 yaralı getirildi. Bakanlık, İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak bozduğu ateşkesin ardından 11 bin 502 kişinin hayatını kaybettiğini, 48 bin 900 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Yardım noktaları da hedef alınıyor

Açıklamada, İsrail’in yardım dağıtım bölgelerine saldırılarını sürdürdüğü belirtildi. Son 24 saatte bu noktalardan 12 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, 90 kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Böylece yardım sırasında yaşamını yitirenlerin toplam sayısı 2 bin 306’ya, yaralı sayısı ise 16 bin 929’un üzerine çıktı.