Son Mühür- Açık mikrofon aracılığıyla yayımlanan diyalogda, liderlerin biyoteknoloji sayesinde insan ömrünün uzatılabileceği yönündeki ifadeleri dikkat çekti.

“Organ nakli ölümsüzlüğün kapısını açabilir”

Canlı yayına yansıyan görüntülerde, Putin’in biyoteknolojik gelişmelerin insan ömrünü radikal şekilde uzatabileceğini dile getirdiği belirtildi. Putin’in Mandarin diline çevrilen sözlerinde, organ naklinin insanlara “daha genç yaşama ve hatta ölümsüzlüğe ulaşma” imkanı sağlayabileceği öne sürüldü.

“150 yaşına kadar yaşam mümkün”

Putin’in açıklamalarına karşılık veren Şi Cinping ise bu yüzyılda insanların 150 yaşına kadar yaşayabileceğini söyledi. Çin liderinin bu sözleri, tıp ve biyoteknoloji alanında geleceğe dair iddialı beklentileri ortaya koydu.

Yayına tercüman aracılığıyla yansıdı

Putin’in sözlerinin doğrudan kendi sesinden net şekilde duyulmadığı, ancak Rusça-Mandarin tercümanı aracılığıyla canlı yayın sırasında aktarıldığı kaydedildi. Reuters ve Associated Press’in yayınına da yansıyan bu konuşma, kısa sürede uluslararası kamuoyunda ilgi uyandırdı.