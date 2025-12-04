Manavgat Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturmada ikinci aşamaya geçildi. Eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen ve kardeşinin tutuklanmasının ardından, haklarında yakalama kararı verilen 49 kişiden 19’u jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Yakalama kararı bulunan diğer 30 kişinin ise ifadeleri alındı ve süreç adli makamlarca değerlendirilmeye devam ediyor.

Gözaltına alınanlardan 7 kişi serbest bırakıldı

Gözaltına alınan 19 şüpheli, iki gün boyunca adliyeye sevk edildi.

Bu kapsamda 7 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol veya doğrudan serbest bırakma kararlarıyla özgürlüklerine kavuştu.

3 isim hakkında tutuklama kararı çıktı

Soruşturmanın en kritik ayağı bugün görülen duruşmalarla netleşti.

Eski Başkan Şükrü Sözen döneminde görev alan ve belediye ile bağlantılı üç isim, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi:

Halis A. – Sözen döneminin Kültür Müdürü ve emekli belediye başkan yardımcısı

Turgay Ş. – Emekli Zabıta Müdürü

Gülcan B. – Mevcut Kültür Müdürvekili

Bu üç isim, soruşturma dosyasındaki delil değerlendirmesi ve suçlamaların niteliği gerekçe gösterilerek tutuklandı.

Tutuklamalar soruşturma sürecinin yeni aşaması olarak değerlendiriliyor

Operasyon kapsamında yapılan tutuklamalar, soruşturmanın genişleyerek devam ettiğini gösteriyor.

Adliye kaynakları, dosyada incelemelerin sürdüğünü ve soruşturma kapsamında yeni ifadelerin, ek delillerin ve olası yeni gözaltıların gündeme gelebileceğini belirtiyor.