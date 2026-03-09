Son Mühür - Vladimir Putin, İran’ın yeni Yüksek Lideri olarak göreve başlayan Mücteba Hamaney’e tebrik mesajı iletti. Putin mesajında, İran’a verdikleri desteğin devam edeceğini vurguladı.

Putin, yayımladığı mesajda Rusya’nın İran’la dayanışma içinde olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Kendi adıma, Tahran'a olan sarsılmaz desteğimizi ve İranlı dostlarımızla olan dayanışmamızı teyit etmek isterim"

''İran halkını birleştireceğinize eminim"

"Babanızın çalışmalarını onurla sürdüreceğinize ve zorlu sınavlar karşısında İran halkını birleştireceğinize eminim"

Mücteba Hameney kimdir?

Mücteba Hamaney, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in ikinci oğlu olarak biliniyor ve uzun süredir ülke siyasetinde etkili isimler arasında gösteriliyor. 1969’da İran’ın Meşhed kentinde doğan Hamaney, dini eğitimini Kum’daki medreselerde tamamladı. Resmi bir devlet görevi bulunmamasına karşın, özellikle Devrim Muhafızları ve muhafazakâr çevrelerle olan yakın ilişkileri nedeniyle İran siyasetinde etkili bir aktör olarak değerlendiriliyor.

Adı, iç siyasi dengeler ve dini liderlik tartışmaları çerçevesinde sık sık gündeme gelen Mücteba Hamaney, 2009’daki tartışmalı cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası yaşanan protestolar sırasında da kamuoyunda öne çıkmış, bazı siyasi çevreler tarafından perde arkasında etkili olduğu iddia edilmişti.

Uzun süredir İran’ın dini ve siyasi yapısında güçlü bir konuma sahip olduğu ifade edilen Mücteba Hamaney, babası Ali Hamaney’in ardından ülkenin dini liderliği için adı geçen isimlerden biri olarak gösteriliyordu.