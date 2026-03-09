Son Mühür- Kamuoyunun sonucunu merakla beklediği İBB davası gergin başladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 402 sanığın yargılandığı davada başta CHP lideri Özgür Özel olmak üzere çok sayıda partili Silivri'ye akın etti.

Parti içi iktidar savaşında Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğiyle dikkati çeken CHP eski milletvekili gazeteci yazar Barış Yarkadaş,

''Yıllarca polis - adliye muhabirliği yaptım.

Onlarca dava izledim.

Onlarca davada da yargılandım. Savcılara defalarca ifade verdim.

Mahkeme salonunda “Selamlama konuşması yapmak istiyorum” deyip kürsüye yürüyen hiç kimseyi görmedim / duymadım.

Böyle bir usul yok…

Bunu İmamoğlu’nun avukatları da biliyor.

Biliyor ama bilmezden geliyor.

Orası miting alanı mı parti toplantısı mı?'' diye sordu.

Celseyi açanı da perişan edersin...



''Sözün varsa söyler, belgeni koyar, iddianameyi yazanı da celseyi açanı da perişan edersin'' diyen Yarkadaş,

''Ekrem İmamoğlu’nun duruşma henüz başlamadan “Selamlama” yapmak istiyorum demesi aslında “Benim yapabileceğim bir savunmam yok” anlamına geliyor'' değerlendirmesinde bulundu.

''Ertan Yıldız’ın yaptığı açıklamalar, İBB’nin AK Parti’lilere nasıl teslim edildiğini bir kez daha gösterdi.

İmamoğlu döneminde İBB’nin kaymağını AK Parti’liler yemiş yıllarca.'' diyen Barış Yarkadaş,

''Halk bunu gördüğü için mahkeme salonuna gitmedi.

Silivri’ye gelen tutuklu ailelerinin harici; toplam iki bin kişi bile yok.

Üstelik Trakya ve Marmara seferber edilmesine rağmen.

Silivri’ye 50 bin kişi getirme planı yapıp iki bin kişiyi bile getiremeyen CHP yönetimi bu akşam şapkayı önüne koyup bir düşünsün…

Bin 500 kişi yetmez...



ALGI YÖNETİMİ çöktü.

Parti tabanı yolsuzluk iddialarının kalkanı olmak istemiyor. Kimse Aziz İhsan Aktaş’ın arkadaşı olmayı kabul etmiyor.

“Selamlama” tartışması yancı kanalların bu geceki reytingini kurtarır ama tüm çağrılara rağmen cezaevi önüne gelen “1500 kişi gerçeği” CHP’nin geleceğini kurtaramaz'' ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.