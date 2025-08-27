Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son temasın tarihi önem taşıdığını belirtti. Dmitriyev, Alaska’da gerçekleşen görüşmeden bir fotoğraf da paylaşarak, “Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek” ifadelerini kullandı.

Küresel dengeler açısından kritik bir süreç

Putin ve Trump’ın Alaska’daki görüşmesinin, son yıllarda Rusya–ABD ilişkilerinde yaşanan gerilimin ardından atılan en önemli adımlardan biri olduğu yorumları yapılıyor. İki liderin, ekonomik iş birliği, güvenlik ve bölgesel krizler gibi başlıklarda ortak zeminde buluşma ihtimali, uluslararası kamuoyunda merakla takip ediliyor.

Diplomasi çevreleri, bu temasın sadece ikili ilişkiler açısından değil, Asya–Pasifik’ten Avrupa’ya uzanan geniş bir coğrafyada istikrarı etkileyebilecek sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

“Ortak irade, küresel refahı güçlendirebilir”

Kiril Dmitriyev, iki lider arasındaki diyaloğun sürdürülebilir barış ve ekonomik büyüme hedefleri için hayati olduğunu vurguladı. Moskova kaynakları, görüşmenin kapalı kapılar ardında yapılan bazı oturumlarında enerji iş birlikleri, ticaret anlaşmaları ve güvenlik alanında koordinasyonun ele alındığını aktarıyor.

Uluslararası yankı

Putin–Trump görüşmesine ilişkin açıklama, ABD ve Avrupa basınında da geniş yer buldu. Bazı yorumcular, bu temasın “yeni bir sayfa” açabileceğini savunurken, bazıları ise “somut sonuçlar çıkması için zaman gerektiğini” belirtti.