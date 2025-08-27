Son Mühür- ABD Başkanı Trump’ın gözü önümüzdeki hafta Çin’ün üzerinde olacak gibi görünüyor. Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, gelecek hafta Çin'de düzenlenecek bölgesel güvenlik forumunda 20'den fazla dünya liderini bir araya getirecek.

Trump döneminde Küresel Güney'in dayanışmasının güçlü bir göstergesi olacak zirve son dönemde ABD’nin hedefi olan Rusya ve Hindistan açısından da ayrı bir önem taşıyor.



Putin ve Modi de yer alacak...



Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 31 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında ülkenin kuzeyindeki liman kenti Tianjin'de düzenlenecek zirvesine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Orta Asya, Ortadoğu, Güney Asya ve Güneydoğu Asya'dan liderler davet edildi.



Zirvede, Hindistan Başbakanı Narendra Modi de yer alacak.

Modi, yedi yıl aranın ardından ilk kez Çin’i ziyaret etmiş olacak.

Çin ve Hindistan arasında sınır çatışması nedeniyle tansiyon yükselmişti.



Geçtiğimiz yıl Rusya’da buluşmuşlardı...



Modi, Batılı liderlerin Ukrayna'daki savaş nedeniyle Putin’e sırt çevirmesine rağmen, geçen yıl Rusya'nın Kazan kentinde düzenlenen BRICS zirvesinde Jinping ve Putin ile aynı sahneyi paylaşmıştı.

Rusya'nın Yeni Delhi Büyükelçiliği yetkilileri geçen hafta Moskova'nın Çin ve Hindistan ile üçlü görüşmelerin yakında gerçekleşmesini umduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili geçen hafta yaptığı açıklamada, bu yılki zirvenin Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 2001'de kurulmasından bu yana düzenlenen en büyük zirve olacağını belirterek, bloğu "yeni tip uluslararası ilişkiler kurmada önemli bir güç" olarak nitelendirdi.