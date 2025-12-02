Son Mühür- Endonezya, Malezya, Sri Lanka ve Tayland, Malakka Boğazı'nda oluşan nadir bir tropikal fırtınanın bir hafta boyunca şiddetli yağmur ve rüzgarlara yol açması sonucu yıkıma uğradı.

Etkisini sürdüren fırtına, heyelan ve yüksek sel suları nedeniyle mahsur kalan insanlara ulaşma çabalarını aksattı.



Hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor...



Endonezya'da kasırga kaynaklı sel ve toprak kaymalarında ölü sayısı pazartesi günü 600'ü geçti. Kurtarma ekipleri yolları açmaya çalışırken, iyileşen hava koşulları Güneydoğu Asya'da yaklaşık bin 200 kişinin ölümüne yol açan felaketin boyutunu ortaya koydu.



Resmi rakamlara göre, Tayland'da en az 176, Malezya'da ise üç kişi hayatını kaybederken, Endonezya'da ölü sayısı pazartesi günü 604'e yükselirken, 464 kişi ise kayıp.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Pazartesi günü etkilenen üç ili ziyaret ederek, bölge sakinlerinin felaket karşısındaki cesaretini övdü.

Kuzey Sumatra'da yaptığı açıklamada, "Hâlâ kapalı yollar var ama zorlukları aşmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" dedi.