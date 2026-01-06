Yeni sürüm sadece teknik iyileştirmelerle sınırlı kalmıyor; popüler kültürün sevilen yapımlarından Peaky Blinders dizisiyle yapılan iş birliği de oyuna entegre ediliyor. Oyunculara daha rekabetçi bir deneyim ve geliştirilmiş onur ödülleri vadeden 4.2 sürümü, herhangi bir sunucu kesintisi yaşanmadan kullanıcılarla buluşuyor. Güncelleme takvimi ve etkinlik detayları, oyunseverlerin ajandasında ilk sıraya yerleşiyor.

PUBG Mobile 4.2 Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

PUBG Mobile'ın resmi kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre, merakla beklenen 4.2 güncellemesi 7 Ocak 2026 Çarşamba günü yayınlanıyor. Tencent Games, oyuncuların kesintisiz bir deneyim yaşaması adına güncelleme sırasında sunucuları kapatmıyor. Planlanan takvime göre, güncelleme paketinin 7 Ocak günü en geç saat 14.00'e kadar tüm cihazlara ve bölgelere dağıtılmış olması hedefleniyor.

Oyuncuların yeni sürüme geçişini teşvik etmek amacıyla, güncellemeyi indiren ve kuran kullanıcılara oyun içi çeşitli ödüller veriliyor. Bu strateji ile oyuncu tabanının hızlı bir şekilde en güncel versiyonda buluşturulması ve eşleştirme sorunlarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Peaky Blinders Modu ve Yeni İçerikler

Güncellemenin en dikkat çeken içeriklerinden biri olan Peaky Blinders temalı özel etkinlik için takvim ayrıca belirleniyor. 4.2 sürümünün cihaza yüklenmesinin hemen ardından aktif olmayan bu mod, 9 Ocak 2026 Cuma günü itibarıyla erişime açılıyor. Dizi atmosferini savaş alanına taşıyacak olan etkinlik hakkında detayların ilerleyen günlerde paylaşılması bekleniyor.

Ayrıca güncelleme ile birlikte oyuna eklenecek üç farklı oyun modu, rekabetçi yapıyı güçlendiriyor. Sezon sistemi mekaniğinde yapılan iyileştirmeler ve artırılan onur ödülleri, oyuncuların motivasyonunu yüksek tutmayı hedefliyor.