20 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen olayda, Arzu Açıkgöz evine girdiği sırada kızı Dila'nın erkek arkadaşı Mert Okumuş tarafından başından vurularak öldürülüyor. Olayın ardından intihar eden katil zanlısı ile Dila arasındaki iletişim trafiği, kapı şifresinin paylaşılması ve konum bilgileri, soruşturmanın seyrini değiştiriyor. Acılı aile, cinayetin arkasında uyuşturucu batağına saplanmış bir evladın ihaneti olduğunu savunuyor.

Arzu Açıkgöz Kimdir?

Bölgesinde sevilen bir girişimci olan Arzu Açıkgöz, güzellik merkezleri ve estetik akademisi işletmeciliği yapıyor. İş hayatındaki başarısı ve çalışkanlığıyla tanınan Açıkgöz, özel hayatında ise peş peşe gelen büyük trajedilerle mücadele ediyor. 11 yıl önce eşini bir cinayete kurban veren, yakın zamanda ise oğlunu trafik kazasında kaybeden talihsiz kadın, yaşadığı tüm acılara rağmen hayata tutunmaya çalışıyor. Ancak bu mücadele, kendi evinde kurulan hain bir pusuyla son buluyor.

Dila Açıkgöz Güneş Kimdir?

Arzu Açıkgöz'ün kızı olan Dila Açıkgöz Güneş, tıp fakültesindeki eğitimini yarıda bırakması ve madde bağımlılığı iddialarıyla suçlamaların odağında yer alıyor. Annesiyle sorunlu bir ilişki yaşadığı belirtilen genç kızın, geçmişte annesini darp ettiği ve evden attığı öne sürülüyor. Cinayet günü annesiyle birlikte psikiyatri randevusuna giden Dila'nın, katil zanlısı Mert Okumuş ile henüz 45 gündür tanışıyor olması ve olay anındaki soğukkanlı tavırları dikkat çekiyor.

İhanet Sarmalı: Kapı Şifresi ve Konum Detayı

Cinayetin işleniş şekli, planlı bir organizasyonu işaret ediyor. İddialara göre Dila, annesiyle dışarıdayken gizlice katil zanlısı Mert Okumuş'a evin konumunu ve kapının giriş şifresini gönderiyor. Maktulün kardeşi, "Bir uyuşturucu teslimatı için neden kapı şifresi verilir ve neden bir adam eve silahla girer?" sorusunu yönelterek, Dila'nın cinayeti azmettirdiğini ileri sürüyor. Emniyet güçleri, anne-kız ilişkisinin ötesinde bir ihanet sarmalına dönüşen bu olayı tüm yönleriyle aydınlatmak için soruşturmayı derinleştiriyor.