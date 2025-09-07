PTT AŞ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan taşınmaz, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ergazi-imar Mahallesi 14941 ada 3 parsel üzerinde yer alıyor. 11.000 m² büyüklüğündeki arsanın muhammen bedeli 365 milyon 635 bin TL (KDV hariç) olarak belirlendi.

İhale, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 14.30’da PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı’nda yapılacak.

Katılım şartları

İhaleye katılmak isteyenlerin şartnameyi satın alması zorunlu olacak. Satış şartnamesi, PTT AŞ Genel Müdürlüğü Yapı Daire Başkanlığı’nda mesai saatleri içinde incelenebilir ve 10 bin TL karşılığında temin edilebilir.

Şartname bedeli, PTT AŞ’nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Kurumsal Şubesi’ndeki TR98 0001 0017 4500 0018 4187 61 IBAN hesabına yatırılacak. Dekontun PTT Genel Müdürlük Merkez Muhasebe Birimi tarafından onaylanmasının ardından başvuru yapılabilecek.