Son Mühür- 2026 yılından itibaren dört yıl boyunca uygulanacak emlak rayiç bedellerinde dudak uçuklatan rakamların ortaya çıkması, emlak vergilerinin de aynı oranda artıp artmayacağı sorusunu beraberinde getirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla fahiş emlak vergisi artışlarına karşı yasal düzenleme çalışmalarının başlatıldığı ortaya çıkmıştı.

Özellikle emlak vergisindeki artış oranlarına itiraz süresi ve yöntemi hakkında kamuoyunda oluşan kafa karışıklığına dikkat çeken Balıkesir Vergi Dairesi Başkanı Volkan Erdoğdu, emlak vergisindeki artışlara yönelik açılan davalarla ilgili doğru bilinen yanlışları tek tek saydı.



''Son dönemde belediyeler tarafından takdir edilen arsa birim metrekare değerlerine yönelik olarak açılan davalar, emlak vergisi yükümlülüğünü doğrudan etkilediği için büyük önem taşımaktadır. Mevzuatta ve Danıştay içtihatlarında yerleşmiş esaslar doğrultusunda bazı yanlış algıları ortaya koymak gerekir'' diyen Volkan Erdoğdu'nun kaleminden doğru bilinen yanlışlar şöyle.



Tebliğe gerek var mı?



Yanlış: Dava açmak için takdir komisyonu kararının tebliğini beklemek gerekir.

Doğru: Takdir komisyonu kararlarının emlak vergisi mükelleflerine doğrudan tebliğini öngören yasal düzenleme bulunmadığından, ilan yoluyla veya başka suretle arsa birim metrekare değerinin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gün içinde dava açılmalıdır.



Dava süresi kaç gün?



Yanlış: Dava mutlaka 7 Eylül tarihine kadar açılmalıdır.

Doğru: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu (İYUK) uyarınca; dava süresi, arsa birim metrekare değerinin öğrenildiği tarihten itibaren 30 gündür.

Danıştay kararları uyarınca, bu süre her hâlükârda 31.12.2025 tarihini geçemeyecektir.



Ayrı dava açılabilir mi?..



Yanlış: Aynı apartmandaki veya parseldeki her malikin ayrı dava açması gerekir.

Doğru: Arsa birim metrekare değerleri sokak veya parsel bazında takdir edilmektedir. Dolayısıyla ilgili parselde veya sokakta malik sıfatı bulunan herhangi bir kişinin açtığı dava, aynı parsel veya sokakta bulunan diğer maliklerin de hukuki durumunu etkilemektedir. Bu nedenle ayrı ayrı dava açılması zorunlu değildir.



Vergi mahkemesi yeni değer belirleyebilir mi?



Yanlış: Vergi mahkemesi, takdir komisyonu yerine geçerek yeni bir değer takdir edebilir.

Doğru: Vergi mahkemeleri, takdir komisyonunun yerine geçerek doğrudan yeni değer belirleyemez.

Komisyonun usule aykırı şekilde oluşturulduğu veya toplandığı tespit edilirse, karar tamamen iptal edilir.

Komisyon usule uygun olmakla birlikte takdir edilen değer fahiş (aşırı yüksek) bulunursa, mahkeme fahiş kısmı iptal eder.



Dört yıl boyunca dava açılamaz..



Yanlış: Takdir komisyonu kararına süresinde itiraz edilmezse, sonraki yıllardaki emlak vergisi tahakkuklarına ayrı dava açılabilir.

Doğru: Danıştay’ın yerleşik içtihatları gereği, arsa birim metrekare değerine ilişkin karara karşı süresinde dava açılmamışsa, bu karar kesinleşir ve dört yıl boyunca bu değere dayalı tahakkuk ettirilecek emlak vergisine dava açılamaz. Dolayısıyla yüksek veya fahiş değerlerin iddia edilmesi hâlinde, takdir komisyonu kararına karşı süresinde dava açılması önemlidir.