PTT bünyesinde çalışmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını merakla bekliyor. Son 7 yıldır geniş çaplı bir personel alımı gerçekleştirmeyen PTT için 2026 yılının umut vadeden bir dönem olacağı değerlendiriliyor. Peki PTT personel alımı 2026 başvuruları ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar.

PTT personel alımı 2026 ne zaman?

PTT tarafından 2026 yılına ilişkin resmi bir personel alım ilanı henüz yayımlanmadı. Bazı kaynaklarda geniş çaplı alım yapılacağına dair değerlendirmeler bulunsa da bu bilgiler teyit edilmiş değil. Adayların PTT'nin resmi internet sitesini ve Resmi Gazete'yi düzenli olarak takip etmesi öneriliyor. İlan yayımlandığında başvuru tarihleri, pozisyonlar ve kontenjanlar netlik kazanacak.

PTT personel alımı başvuru şartları neler?

PTT personel alımlarında genel olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesindeki şartlar aranıyor. Önceki ilanlara göre genel başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

18 yaşını tamamlamış olmak

Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 36 yaşından gün almamış olmak

Kamu haklarından yasaklı olmamak

Belirli suçlardan mahkum olmamak

Görevini yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

Daha önce kamu kurumlarından disiplin cezasıyla çıkarılmamış olmak

KPSS şartı var mı?

PTT personel alımlarında genellikle KPSS puanı aranıyor. Önceki ilanlarda lise mezunları için P94, ön lisans mezunları için P93 ve lisans mezunları için P3 puan türünden en az 60-70 puan şartı konulmuştu. Ancak bazı pozisyonlarda KPSS şartı aranmadan da alım yapıldığı görülmüştü. 2026 alımlarında hangi yöntemin uygulanacağı resmi ilanla birlikte netleşecek.

Hangi pozisyonlara alım yapılacak?

PTT'nin önceki dönemlerde dağıtıcı, gişe görevlisi, şoför, operasyon personeli ve çeşitli teknik kadrolara alım yaptığı biliniyor. 2026 yılında da benzer pozisyonlara alım yapılması bekleniyor. Kesin kontenjanlar ve pozisyonlar ilan yayımlandığında açıklanacak.

PTT nedir, ne iş yapar?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Türkiye'nin köklü kamu kuruluşlarından biridir. 1840 yılında kurulan PTT, posta, kargo, lojistik, bankacılık ve e-devlet hizmetleri alanlarında faaliyet gösteriyor. Türkiye genelinde binlerce şube ve acentesiyle vatandaşlara hizmet veren kurum, son yıllarda dijital dönüşümle birlikte hizmet yelpazesini genişletti. PTT Kargo, PTT Bank ve e-Devlet kapısı üzerinden sunulan hizmetler kurumun ana faaliyet alanları arasında yer alıyor. Ülke genelinde geniş bir ağa sahip olan PTT, istihdam açısından da önemli bir kamu kurumu konumunda bulunuyor.