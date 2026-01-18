Yeni haftaya girilirken emekliler arasında maaş farkı konusu en çok konuşulan gündem maddesi olmaya devam ediyor. Hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmezken, beklentiler fark ödemelerinin bu hafta içinde yapılması yönünde şekilleniyor. Peki memur emeklisi maaş farkı ne zaman ödenecek?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından maaş farkı ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Memur emeklileri Ocak ayı zamlarını almış olsa da fark tutarları hesaplara yansımadı. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında fark ödemelerinin genellikle ayın üçüncü haftasında gerçekleştirildiği görülüyor. Bu doğrultuda emeklilerin bu hafta içinde fark ödemelerini alması bekleniyor.

2026 yılı memur emeklisi zam oranları

Memur emeklilerine 2026 yılının ilk yarısında yüzde 18.6 oranında zam yapıldı. Yılın ikinci yarısında ise yüzde 7 oranında artış uygulanacak. 2027 yılı için belirlenen zam takviminde ilk altı ay için yüzde 5, ikinci altı ay için yüzde 4 oranında artış öngörülüyor. Enflasyon farkı oluşması durumunda bu oranlar maaşlara ayrıca yansıtılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye'de sosyal güvenlik hizmetlerini yürüten kamu kurumudur. 2006 yılında kurulan SGK, daha önce ayrı ayrı faaliyet gösteren SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı tek çatı altında birleştirdi. Kurum, emeklilik işlemleri, sağlık sigortası, iş kazası ve meslek hastalıkları gibi konularda vatandaşlara hizmet veriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren SGK, milyonlarca emekli ve sigortalının haklarını takip eden en önemli kurumlardan biri konumunda bulunuyor.