Son Mühür/ Beste Temel- Programın sunucusu Psikolog Sedef Yıldırım Saruhan, öğretmenliğin sadece ders anlatmaktan ibaret olmadığını vurgulayarak, “Bir çocuğun hayatında iz bırakan herkes biraz öğretmendir ama gerçek öğretmenlerin yükü çoğu zaman görünmez kalıyor,” sözleriyle yayına başladı. Şenay Uşaklı ise, sahadan getirdiği örneklerle günümüz öğretmenlerinin yaşadığı zorlukları ve aynı zamanda mesleğin hâlâ nasıl umutla ayakta durduğunu anlattı.

Öğretmenler üzerinde baskıyı çoğaltan etmenler

Yayında, özellikle son yıllarda artan tükenmişlik hissi, kalabalık sınıflar, sınav odaklı sistem ve ebeveynlerin beklentilerinin öğretmenler üzerindeki baskıyı nasıl artırdığı konuşuldu. Psikolojik açıdan, öğretmenlerin duygusal dayanıklılığını güçlendiren faktörler ve okul ikliminin önemi de ele alındı. Sedef Yıldırım Saruhan, öğretmenlerin de tıpkı öğrenciler gibi desteğe ihtiyaç duyduğunu hatırlatarak, kendi iyi oluşlarını ertelememeleri gerektiğinin altını çizdi.

"Seni fark ediyorum"

Programda ayrıca, öğrenci–öğretmen ilişkisini güçlendiren küçük ama etkili dokunuşlar, sınıfta güvenli alan yaratmanın yolları ve ailelerle sağlıklı iletişimin temel ilkeleri paylaşıldı. Şenay Uşaklı, “Bazen bir öğrencinin hayatında fark yaratan şey, sadece ‘Seni fark ediyorum’ diyen bir bakıştır,” diyerek öğretmenliğin insani yönünü öne çıkaran çarpıcı cümleler kurdu.

Öğretmenler Günü’ne özel bu yayın, hem eğitimciler hem veliler hem de öğrenciler için ilham verici ve farkındalık artırıcı bir içerik sundu. “Psikolog Sedef Yıldırım ile Keşfet”in Şenay Uşaklı konuklu Öğretmenler Günü özel bölümü, yayını kaçıranlar için Son Mühür dijital platformlarında tekrar izlenebilecek.