Son Mühür- Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 80 dakika sahada kaldı. Genç yıldız, Kylian Mbappe’ye yaptığı asistle maçın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Hücumdaki üretkenliği ve oyun görüşüyle dikkat çeken Arda, Real Madrid taraftarlarından da büyük alkış topladı.

Mbappe ile yükselen uyum

Son haftalarda hücum hattında sürekli etkili olan Arda Güler, bu kez Mbappe’nin golünde başrol oynadı. Fransız yıldızın filelere gönderdiği topun hazırlayıcısı olan genç oyuncu, Madrid ekibinin geleceği için umut veren bir performans sergiledi. Taraftar yorumlarında Arda–Mbappe uyumunun ilerleyen yıllarda kulüp tarihine damga vurabilecek bir ortaklık olabileceği vurgulandı.

“Bizimle olmasından mutluyuz”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kylian Mbappe, genç takım arkadaşı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız süperstar, “Arda Güler ile aramızda harika bir ilişki var. Arda genç ve çok yetenekli. İnanılmaz bir oyuncu ve ona yardımcı olmalıyız. Bizimle olmasından dolayı mutluyuz” dedi.

Taraftarların yeni gözdesi

Real Madrid taraftarları, Arda’nın özgüveni ve yaratıcılığından oldukça memnun. Sosyal medyada gündem olan milli futbolcu için, “Geleceğin efsane ikilisi” yorumları yapılırken, her geçen gün artan performansı İspanyol basınında da yankı buldu.