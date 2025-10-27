Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, anayasa hukuku ve insan hakları alanlarında öne çıkan bir akademisyen olarak Türkiye’de ve uluslararası platformda tanınıyor. Hukuki çalışmaları, bilimsel yayınları ve kamuya yönlendirdiği analizlerle akademik dünyada önemli bir yere sahip. Özellikle anayasa yapım süreçleri ve insan hakları hukuku üzerine verdiği dersler ile bilimsel projelerde aktif rol alıyor.

Prof. Şule Özsoy Boyunsuz kimdir? Akademik Hayatı ve Uzmanlık Alanları

1972 yılında İstanbul’da doğan Şule Özsoy Boyunsuz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Ardından kamu hukuku alanında yüksek lisans yaptı ve İngiltere’de University of Essex’te insan hakları hukuku üzerine doktora eğitimi aldı. Akademik kariyerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görev alarak uluslararası alanda başladı. Türkiye’ye döndükten sonra Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde akademik hayatını sürdüren Boyunsuz, anayasa hukuku, insan hakları hukuku ve siyaset bilimi gibi dersler verdi. 2017 yılında profesör unvanı aldı ve halen Galatasaray Üniversitesi’nde akademisyen olarak çalışıyor.

Çalışmaları ve Katkıları

Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz, anayasa değişikliği süreçleri, başkanlık ve parlamenter sistemler ile insan hakları konularında yayımladığı makale ve kitaplarla tanınıyor. Bilimsel çalışmaları hem Türk hukukuna hem de uluslararası akademik camiaya önemli katkılar sağladı. Akademik projelerde yer almasının yanı sıra, farklı kuruluşlar ve hukuk platformlarında seminerler ve paneller düzenleyerek kamuoyunu bilgilendirici etkinliklere katkı sunuyor. İstanbul kökenli olan Boyunsuz, akademik başarıları ve insan hakları alanındaki çalışmalarla hukuk çevrelerinde saygın bir isim olarak konumlanıyor.