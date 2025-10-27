Magazin gündeminde Rabia Soytürk’ün adı son günlerde Lucas Torreira ile yaşadığı iddia edilen aşk nedeniyle öne çıktı. Oyuncu, kısa süre önce Samet Vuruşan ile ilişkisiyle gündeme gelmişti ve çiftin ayrılık söylentileri sosyal medyada merak uyandırdı. Özellikle Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile Soytürk’ün birlikte olduğu yönündeki iddialar sonrasında gözler ikiliye çevrildi.

Rabia Soytürk, bu iddialara ilk kez katıldığı bir galada yanıt verdi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Soytürk, Torreira ile olan aşk dedikodularını “Öyle bir şey yok arkadaşlar” diyerek kesin bir dille reddetti. Bu açıklamanın ardından sosyal medyada tartışmalar sürerken, Soytürk’ün aynı zamanda sevgilisi Samet Vuruşan ile olan ilişkisinde son duruma da ilgi arttı.

Birkaç hafta önce Samet Vuruşan, ilişkilerinin devam ettiğini belirten bir açıklama yaptı. Ancak çift, kısa süre içerisinde Instagram'da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu hamle, yeni bir ayrılığın habercisi olarak yorumlandı. Tam bu dönem yaşanan sosyal medya hareketliliği, dedikoduların hızla yayılmasına neden oldu. Aşk söylentilerini kesin bir dille yalanlayan Rabia Soytürk, birlikte görüntülenme veya sosyal medya paylaşımları konusunda da herhangi bir yenilik sunmadı.

Rabia Soytürk kimdir?

Rabia Soytürk, 26 yaşında ve televizyon sektöründe son yıllarda adından sıkça söz ettiren oyunculardan biri oldu. Genç yaşına rağmen çeşitli yapımlarda önemli roller üstlendi. Soytürk, magazin gündeminde genellikle ilişkileriyle ve sosyal medya paylaşımlarıyla yer alıyor. Son dönemde adının Lucas Torreira ile birlikte anılması, genç oyuncunun hayatını bir kez daha kamuoyunun ilgi odağına taşıdı.

Lucas Torreira kimdir?

Lucas Torreira, Uruguaylı futbolcu ve Galatasaray’da orta saha pozisyonunda oynuyor. Daha önce Devrim Özkan ile birlikteliği gündeme gelmişti. 1.68 boyunda olan Torreira, Avrupa futbolunun önemli liglerinde de forma giydi. Galatasaray’da oynadığı dönemde taraftarlar tarafından kısa sürede sevildi ve teknik performansı sık sık öne çıktı. Torreira'nın daha önceki ilişkileri ve sosyal medya paylaşımları magazin sayfalarında geniş yer buldu.

İlişki iddialarında sosyal medya etkisi

Soytürk ve Vuruşan’ın birbirlerini Instagram’dan takip etmeyi bırakması bir ayrılığın başladığına dair yorumlara neden oldu. Son üç haftada hızlı değişen bu ilişki gündemi, özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımların ne anlama geldiği konusunda büyük tartışmalar başlattı. Takipçi sayıları ve etkileşim oranları oyuncuların magazin gündemindeki yerini güçlendirdi. Sonuç olarak; Rabia Soytürk, Lucas Torreira ile ilişki iddialarını açıkça reddetti ve basın mensuplarına “öyle bir şey yok” dedi. Sosyal medya ve magazin sayfalarında hızlı yayılan bu haber, Soytürk’ün özel hayatı üzerindeki merakı artırmaya devam ediyor.