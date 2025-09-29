Prof. Dr. Osman Nuri Aydın kimdir ve neden görevden uzaklaştırıldı merak ediliyor. Nuri Aydın, tıp alanında özellikle anesteziyoloji ve algoloji (ağrı tedavisi) uzmanı olarak biliniyor. 1983 yılında KTÜ Trabzon Tıp Fakültesinden mezun oldu; ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon bölümünde ihtisas yaptı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü'nde öğretim üyeliği ve çeşitli idari görevler üstlendi. Hem üniversitede hem de özel muayenehanesinde ameliyatsız ağrı tedavi yöntemleri, ozon ve fitoterapi gibi yenilikçi uygulamalar ile tanınıyor.

Prof. Nuri Aydın kimdir?

Son yıllarda çeşitli programlara katılarak ve sosyal medya üzerinden ağrı tedavileriyle ilgili içerikte öne çıktı. Ancak kamuoyunda gündem olmasının nedeni bir hasta ile ilgili yaşanan iletişim ve öfke kontrolü iddiaları oldu. Üniversitenin ilgili idari birimleri, hasta ve yakınlarına karşı uygunsuz tavır sergilediği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlattı. Süreçte, mesleki etik kurallara aykırı davranışlar ve hasta haklarıyla ilgili şikayetler üzerine Prof. Dr. Osman Nuri Aydın’ın görevden uzaklaştırılması kararı alındı.

Aydın, halen Adnan Menderes Üniversitesi ve merkezlerdeki idari inceleme süreci kapsamında görevinden uzaklaştırılmış durumda. Soruşturma sonucuna göre, üniversite yönetimleri ve YÖK, meslek içi disiplin ve etik uygunluk değerlendirmesi yapacak. Olayın medyada geniş yankı bulmasıyla birlikte hasta hakları ve akademik etik tartışmaları da gündeme taşındı. Prof. Dr. Osman Nuri Aydın’ın görevine ilişkin karar, disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.